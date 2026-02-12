Cómo resolver el acertijo de la tubería de agua en Crisol: Theater of Idols

En el capítulo 2 (Distrito del Carnero) de Crisol: Theater of Idols tenemos que reestablecer el flujo de agua a una tubería para poder apagar un fuego y continuar con la historia, esta guía les ayudará a dar solución a este acertijo de los distribuidores de agua en la red hidráulica central

Una vez avanzamos hasta esta zona, empezaremos a ser perseguidos por Dolores mientras abrimos las puertas a los tres edificios que tienen los distribuidores de agua. Podemos ver cuáles son en el siguiente mapa. Están marcados en rojo y la ubicación de los distribuidores tienen el símbolo de un rompecabezas.

Si leímos el documento con la pista de este puzle, sabemos que tenemos que reestablecer el agua a la tubería B2 que tiene color azul. El problema es que las tuberías no tienen color dentro de los edificios, solo fuera de ellos. Tenemos que seguir con la mirada la tubería desde afuera mientras evitamos a los enemigos y a Dolores para poder saber qué medidor activar.

Si no quieren hacer eso, no se preocupen porque aquí de todos modos les voy a dar la solución a este acertijo de Crisol: Theater of Idols para que puedan reestablecer el agua y apagar el incendio sin tener que preocuparse por el color de las tuberías.

En el Distribuidor de agua N -01 debemos poner la palanca en las tuberías de la mitad.

En el Distribuidor de agua N -02 debemos poner la palanca en las tuberías de abajo.

En el Distribuidor de agua N -03 debemos poner la palanca en las tuberías de la mitad.

Ahora podemos regresar al punto en que se encuentra el incendio. Si lo hicimos todo correcto, los tres indicadores tendrán luces verdes y podremos interactuar con la palanca para que el agua apague el fuego.

Esperamos que esta guía de Crisol: Theater of Idols les haya servido para reestablecer el flujo de agua de la tubería azul B2. Ahora podemos encontrar al segundo capataz y continuar con la historia.