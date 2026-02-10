Cómo abrir la puerta y la caja fuerte de La Perla Secreta en Crisol: Theater of Idols

Durante la búsqueda de «las sirenas» en el primer capítulo de Crisol: Theater of Idols vamos a pasar por un lugar de dudosa reputación llamado La Perla Secreta en el que hay dos acertijos muy importantes: una puerta secreta con nombres que debemos resolver para continuar la historia y una caja fuerte que es opcional, pero tiene objetos que nos pueden ayudar mucho. En esta guía les daremos las soluciones para ambos puzles.

Solución de la Puerta Secreta

El acertijo de la puerta secreta del antro ‘La Perla Secreta’ en Crisol: Theater of Idols consiste en seis nombres asociados a seis letras del alfabeto (A, B, C, D, E, F) y la solución consiste en asociar el nombre correcto a cada letra.

Por si no se han dado cuenta, las letras se refieren a las habitaciones del lugar y lo que debemos hacer es descubrir cuál de las chicas habitaba cada una de ellas. Las pistas están en el documento ‘Diario de Marta’ que encontramos poco antes de la puerta y debemos complementar lo que dice allí con lo que descubrimos al descubrir cada cuarto o mirar por su mirilla.

Por ejemplo, en el diario descubrimos que el cuarto de Brisa requiere reparaciones (si visitamos los cuartos veremos que el cuarto con un daño es el F), que Galena se quejaba del ruido del ruido de los arreglos (el cuarto de al lado es el E), que en el cuarto de Ninfa también había un bebé (el único cuarto con una cuna es el B) y que Delfina dormía con un cuchillo bajo la almohada (lo encontramos en el cuarto D)

Tomando todo eso en cuenta: la solución a este acertijo de Crisol: Theater of Idols es:

A – Nereida D – Delfina B – Ninfa E – Galena C – Ondina F – Brisa

Ahora podemos encontrar la «segunda sirena» y continuar la historia del juego.

Cómo abrir la Caja fuerte de La Perla Secreta

Para obtener la combinación parar abrir de la Caja fuerte de La Perla Secreta y así obtener no solo Toros de Plata, sino uno de los objetos más importantes de Crisol: Theater of Idols, sigan esta guía: la pista es el documento ‘Plan de Ondina’

Sabemos que el orden de la combinación es A – F – B – E, pero la combinación usa símbolos, no números. Eso es porque la combinación se refiere a las habitaciones del lugar. Para poder continuar, necesitamos encontrar algo en cada habitación.

Si las visitamos, encontramos que en cada una de las habitaciones indicadas hay un papel con un símbolo.

Ahora solo debemos poner esos símbolos en orden:

Ancla – Coral – Calamar – Ancla

Seleccionamos ‘Confirmar’ y la caja fuerte se abrirá, revelando una buena cantidad de Toros de Plata y una Sangre Santa que aumenta nuestra salud máxima.

Esperamos que esta guía los haya ayudado a resolver los acertijos de la puerta secreta y la caja fuerte de La Perla Secreta en Crisol: Theater of Idols. Este juego está disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC.