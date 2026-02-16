Crisol: Theater of Idols – Reseña (PS5)

Siempre ha habido algo en las ceremonias de semana santa que me ha hecho sentir inquieto desde niño. Conscientemente sé que son una celebración de la fé católica, pero nunca me he sacado de la mente que las imágenes de los santos que salen en procesión durante esos días tienen algo macabro. Cuando vi el primer tráiler de Crisol: Theater of Idols descubrí que no soy el único que pensaba algo así y quedé fascinado ante de la idea de convertir esa incómoda sensación en un videojuego. Vamos a descubrir si el trabajo del equipo español Vermila logra calmar esos miedos de la infancia o si por el contrario se permite avivarlos.

Esta historia nos lleva a una versión fantástica de España —llamada Hispania— en la que el Sol es adorado como la deidad absoluta, excepto por una isla cubierta por una lluvia eterna y apropiadamente llamada Tormentosa donde el dios del Mar se prepara para resurgir. Controlamos a un soldado bajo el mando del Sol que se encuentra en una ciudad abandonada en la que las imágenes de los santos han cobrado vida y nos persiguen con intenciones asesinas.

La estética de este juego es absolutamente impresionante, tanto que puede pasar fácilmente por un título AAA de alto presupuesto. Nuestras primeras horas recorriendo Tormentosa son un placer para nuestros ojos y oídos amantes del terror gracias a unas calles destrozadas, llenas de cadáveres de criaturas extrañas (¿es eso un toro con cola de pez?) y el esplendor barroco de una religión claramente inspirada por imaginería católica. La ambientación es perfecta, la música es puro impacto —sobre todo cuando comienzan a sonar esas baladas rock flamencas— y la tensión está a la orden del día especialmente cuando descubrimos que recargar nuestras armas nos hace daño.

Una de las mecánicas más interesantes —y preocupantes— de Crisol: Theater of Idols es que el contador de munición es nuestra propia barra de salud. No solo recibimos daño de los ataques de los enemigos, sino también de nuestras propias armas cuando queremos recargarlas. Esto agrega una dimensión muy interesante a la tradicional gestión de recursos de los ‘survival horror’ —porque pese a su presentación de juego de acción en primera persona, pertenece más a la familia de Resident Evil que a la de Bioshock— y puede hacernos pensar que se trata de un título difícil y estresante. Es verdad que cuenta con algunos momentos de terror y angustia, pero en realidad no es para tanto.

Durante todo el juego encontramos más que suficientes formas de recuperar nuestras salud, incluso en la dificultad más alta. De hecho, lo que hace esta mecánica es simplificar un poco el tema de los recursos porque ahora dos de ellos se combinan en uno. Aún así, ese tema de sacrificar nuestra propia sangre para enfrentar a los enemigos en nombre de una religión hace maravillas por el simbolismo de su historia.

La excusa para nuestra guerra contra las imágenes de los santos de Tormentosa es un conflicto religioso. Inicialmente parece que no se debe más que a dos dioses rivales que se enfrentan por ser “el dios verdadero” y que manipulan a los humanos con ese objetivo. Bueno, esa es más o menos la trama real, pero hay más detrás de ello. Poco a poco descubrimos una verdadera “tragedia griega” en el pasado de estas deidades, en la relación del protagonista Gabriel con el Sol y en con su propia fé. La narrativa tiene algunos problemas, soluciones bruscas y detalles que no encajan del todo bien, pero siempre me mantuvo intrigado. Si ponemos atención y exploramos con cuidado, podemos incluso aprender quiénes son cada uno de los santos representados por la imágenes a las que disparamos y por qué fueron canonizados.

Debo advertir que a medida que avanza el juego, la estética pierde un poco de fuerza. Aunque la ciudad que visitamos al comienzo es supremamente vistosa, hay muchos escenarios que resultan algo genéricos. Visitamos fábricas, minas y edificios que pueden ser algo aburridos incluso a pesar de que los desarrolladores hacen el mejor esfuerzo posible por dotarlos de decoraciones, afiches y detalles que les dan personalidad. También es posible aburrirnos de los enemigos, pues hay poca variedad de estos y las estrategias para deshacernos de la mayoría nunca evolucionan, ni siquiera cuando obtenemos nuevas armas.

Entre estos enemigos hay que destacar a Dolores, que viene siendo el equivalente de Crisol: Theater of Idols a Mr. X o Némesis. Esta impactante monstruosidad aparece para perseguirnos incesantemente en algunas zonas del juego y aunque puede prestarse para momentos muy emocionantes, su inteligencia deja mucho que desear. Tan pronto nos ocultamos en un lugar al que ella no puede llegar, abandona de inmediato la búsqueda y se vuelve muy fácil de engañar, lo que hace que algunos de los encuentros con ella sean más tediosos que tensos.

Aprovecharé que estoy mencionando los elementos que me parecieron negativos para mencionar el que más me molestó: su mapa. En juegos como este, en el que la exploración es tan importante y tenemos que revisitar zonas del mapa por las que ya pasamos en varias ocasiones, es muy importante tener un mapa claro… y este no es uno de ellos. Todos los niveles tienen múltiples pisos y resulta confuso tratar de entender las conexiones entre habitaciones. Aunque aprecio que el juego trate de avisar cuando hemos encontrado todos los objetos de una habitación, noté que algunos coleccionables como los cuervos y los Ídolos de Ulises no son considerados dentro de este sistema, mientras que las curaciones sí. Eso significa que podemos ver cuartos “completados” en los que faltan objetos importantes y otros marcados como “incompletos” en los que lo único que falta es una curación que no podemos tomar porque estamos llenos.

Otro problema de Crisol: Theater of Idols son sus bugs. En la versión de lanzamiento del juego me encontré con enemigos que no reaccionaban, que se quedaban atrapados en las puertas y hasta con problemas de colisión. También hay un problema incómodo con el sistema de guardados y es que al “continuar” una partida solo busca los guardados automáticos y no los manuales, que deben ser cargados manualmente. Espero que todos estos problemas sean solucionados mediante parches pronto.

¡Pero ya es suficiente de cosas malas! Ninguno de esos problemas me importaron realmente porque cuando terminé este juego no me quedó ninguna duda de que lo iba a incluir en mi lista de favoritos. Ya mencioné que su historia me intrigó y que me enamoré de su estética, pero no he dicho nada aún del excelente trabajo de voz de los protagonistas. El actor que interpreta a Gabriel en español transmite muy bien su fervor fanático y la forma en que este comienza a flaquear durante su aventura. Además, siempre fue un absoluto placer oír a la siempre alegre Mediodía y sus bromas absurdas en los momentos más tensos. Estoy seguro que muchos la consideran fastidiosa, pero yo me enamoré de ella. El resto de actuaciones de voz están bien y hay algunas mediocres, pero funcionan.

Ya va siendo hora de terminar esta reseña y la verdad es que a pesar de sus defectos, les recomiendo mucho Crisol: Theater of Idols, sobre todo a los amantes de los ‘survival horror’. Es posible que algunos jugadores lleguen a este juego engañados por su calidad visual, creyendo que va a ser una especie de nuevo Bioshock, y podrían quedar muy decepcionados, pero si tenemos las expectativas claras vamos a disfrutar de una interesante aventura con un ‘lore’ atrapante, escenarios que animan a ser explorados, acertijos divertidos y grandes ideas estéticas. Puede que no termine de abarcar ese “lado macabro de la semana santa” en la forma en que sí lo logró Blasphemous, pero sigue la misma línea de horror religioso con mucho sabor español que me tiene encantado.

Reseña hecha con una copia digital de Crisol: Theater of Idols para PS5 brindada por Blumhouse Games. Este juego también está disponible para Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.