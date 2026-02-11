Solución al acertijo del dominó para abrir la bóveda en Crisol: Theater of Idols

Continuamos con la búsqueda de las tres sirenas de Espina, esta vez en un lugar llamado La Fortuna Esmeralda. Para encontrar la siguiente sirena y continuar la historia de Crisol: Theater of Idols, tienen que resolver un acertijo con un juego de dominó y en esta guía les vamos a decir cómo hacerlo.

Si ustedes han jugado dominó antes, este puzle no debería poner demasiado problema. El objetivo es crear una línea de fichas alineando números iguales: 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5 y 6 con 6. Sin embargo, la variante que juegan en Tormentosa tiene una variante: símbolos que pueden reemplazar a ciertos números.

Si miramos los juegos que hay en las mesas…

Podemos llegar a la conclusión de que los símbolos representan los siguientes números:

Ola – Dos

– Dos Pez – Tres

– Tres Cola de pez – Cuatro

– Cuatro Caracola – Cinco

Con este conocimiento del juego de dominó y sabiendo qué significan los símbolos podemos empezar a deslizar los paneles de la puerta de la bóveda de La Fortuna Esmeralda y resolver este acertijo de Crisol: Theater of Idols. Tras analizar el movimiento de los páneles circulares, determinamos que deben acomodarlos de la siguiente manera.

El panel del centro debe quedar así:

3|pez arriba,4|3 2|cola izquierda, 2|ola derecha, 1|caracola abajo

Luego movemos el segundo panel de modo que quede así:

4|3 arriba, 6|2 izquierda, 4|2 derecha, ola|1 abajo

Finalmente, movemos el círculo exterior para que quede así:

2|4 arriba, 3|6 izquierda, 4|4 derecha, 5|2 abajo

Si lo hicieron correctamente, habrán solucionado el acertijo del dominó y la puerta de la bóveda se abrirá para que puedan continuar hacia la tercera sirena y avanzar en la historia de Crisol: Theater of Idols.