Soluciones a los acertijos de la Torre del Juicio en el capítulo 3 de Crisol: Theater of Idols

En el capítulo 3 de Crisol: Theater of Idols, mientras buscamos al primero de los Almirantes en la Torre del Juicio, encontramos algunos de los puzles o acertijos más complicados del juego: aquellos en los que debemos mover fichas de «herejes» en un tablero para «aislarlos del sol». Si tienen problemas para superarlos, en esta guía les decimos qué hacer.

Primer Tablero

Lo que debemos hacer en el primero de estos puzles es acomodar la fichas de herejes para que no queden en ninguno de los espacios que rodean directamente una casilla con el sol o de otro hereje «vivo».

Primero, movemos las dos fichas inferiores hacia abajo. Luego movemos las dos fichas superiores hacia arriba

Tomamos la segunda columna (de izquierda a derecha) y la movemos a la izquierda, luego tomamos la penúltima columna y la movemos a la derecha.

Si el tablero quedó como en la segunda imagen, significa que ya pueden continuar hacia el siguiente piso.

Segundo Tablero

La segunda parte del acertijo de la Torre del Juicio del Capítulo 3 de Crisol: Theater of Idols introduce otra ficha aparte de los soles y los herejes: un tridente que representa al mar y que marca automáticamente como «aislado» a cualquier ficha de hereje en las casillas que le rodean.

Empezamos moviendo el tridente una vez hacia arriba y luego una vez hacia la derecha.

Luego intercambiamos la fila del tridente con la fila de herejes inferior.

Ahora movemos la fila de herejes de dejamos arriba hacia la fila más inferior.

Tomamos la segunda columna (de izquierda a derecha) y la intercambiamos con la quinta. Eso dejará todas las fichas de herejes «apagadas».

Ahora podemos continuar hacia la tercera y última parte de este confuso puzle.

Tercer tablero

La última parte de este acertijo agrega varias complicaciones extra. Ahora aparte de tener dos fichas del mar, podemos mover las fichas de los soles. Eso hace que suene terriblemente complicado, pero no lo es tanto.

Primero tenemos que mover los soles hacia los extremos. Primero movemos el sol de la izquierda una columna más a la izquierda, el que está a la derecha una columna más a la derecha.

Ahora tomamos la fila del sol que está abajo en el centro y la intercambiamos con la primera fila de arriba, de modo que baje las fichas de tridentes como muestra la siguiente imagen.

Tomamos la fila con los dos tridentes y la subimos dos filas más arriba.

Finalmente, intercambiamos la dos filas inferiores.

¡Listo! Ya encontraron la solución a todos los acertijos de la Torre del Juicio en el Capítulo 3 de Crisol: Theater of Idols. Ya pueden absorber al primero de los dos Almirantes de Arroyo y continuar con la aventura.