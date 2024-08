Critical Role tiene colaboración con Among Us, nuevo Cosmicubo

La nueva colaboración de Among Us es con la popular serie de juegos de rol en vivo Critical Role y eso significa que podremos vestir a nuestros tripulantes e impostores con disfraces de personajes de Vox Machina, The Mighty Nein y Bells Hells.

El Cosmicubo curioso de Gilmore con los cosméticos de Critical Role está disponible en la tienda del juego desde el martes 13 de agosto de 2024. Incluye casi 30 objetos cosméticos inspirados en personajes como Artagan, Chetney, Fearne, Laudda, Mollymauk, Not y más. Tiene un costo de 110 Estrellas y estará disponible por tiempo limitado. Desaparecerá de la tienda el 12 de noviembre de 2024.

Pueden ver la lista detallada de objetos en el sitio web oficial del juego.

La colaboración entre Among Us y Critical Role también esconde un secreto muy especial: si equipamos a un impostor con todos los objetos de Chetney, podremos realizar una animación de eliminación especial.

Mientras tanto, seguimos esperando noticias sobre la nueva serie animada inspirada en el juego.