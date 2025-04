Critican a Marathon por no ser gratis, director del juego explica por qué será de pago

Una de las mayores sorpresas que tuvimos durante la reciente presentación del nuevo juego de Marathon desarrollado por Bungie fue enterarnos que este no será un juego gratis. La mayoría de juegos como servicio hoy en día son gratuitos y se sostienen mediante microtransacciones, mientras que aquellos que optan por poner un precio corren el riesgo de ser un fracaso como le ocurrió a Concord en 2024.

Mientras los debates al respecto abundan en redes sociales y foros de internet, el director del juego decidió pronunciarse al respecto. Durante una discusión sobre su trabajo en el podcast Friends per Second de Skill Up, Joe Ziegler de Bungie explicó la supuesta lógica del estudio para decidir hacer un título de pago.

Pueden ver el episodio de dicho podcast a continuación. Está en inglés, pero más abajo pueden encontrar nuestra traducción de lo que dijo.

Ziegler comentó que «esperamos que lo que mostramos sea suficientemente emocionante para que alguien decida ‘hacer el salto’ con nosotros, pero también estamos comprometidos a crear temporadas que ofrezcan continuas evoluciones al juego sin incrementar el precio inicial».

Luego agregó que «lo que esperamos que todos entiendan sobre el juego es que estamos comprometidos a hacer algo asombroso y creemos que tenemos un punto de inicio muy fuerte. Todos tienen su propia definición de lo que es el precio correcto».

Como pueden ver, es una respuesta muy poco comprometedora en la que en realidad no dijo mucho aparte de sugerir que «nuestro juego lo vale». Por supuesto, la orden de que el juego sea de pago probablemente no viene de Bungie, sino de Sony.

Más sorprendente aún resulta que no sabemos cuál es el precio que tendrá Marathon, solo que no será un juego gratis. Algunos apuestan a que costará alrededor de los $40 dólares (alrededor de 170.000 pesos colombianos). Tendremos que esperar a que digan algo oficialmente. Con suerte, no será tan desastroso como Concord.

Marathon saldrá a la venta el 23 de septiembre de 2025 para PS5, Xbox Series X|S y PC. Tendrá juego cruzado entre las tres plataformas.