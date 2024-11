Critican el nuevo juego de Tencent por su parecido con Horizon Zero Dawn

No hay nada de malo es inspirarse en otras obras cuando se crean las propias, pero no hay que dejar que «inspire demasiado» o puede terminar pareciendo una copia. Esto le pasó a Palworld cuando salió a comienzos de año por el parecido de sus criaturas con ciertos Pokémon y ahora le está pasando a Light of Motiram. Este juego de supervivencia en mundo abierto recientemente anunciado por Polaris Quest, una subsidiaria de Tencent, está siendo criticado por lo mucho que se parece a los juegos Horizon Zero Dawn y Forbidden West.

Pueden ver un adelanto del juego en el video a continuación. La estética de su arte principal, los diseños de las máquinas y la estética tribal de los personajes definitivamente pueden engañar a un incauto y hacerle creer que se trata de una nueva aventura de Aloy.

A diferencia de los juegos de Guerrilla Games que definitivamente lo inspiran, Light of Motiram no será un juego de acción y aventura. Se trata de un título de supervivencia en mundo abierto con creación de bases, forja de objetos y otros elementos que recuerdan más a títulos como Ark que a Horizon.

Otra gran diferencia es que este será un título multijugador en el que podemos unirnos a un equipo de hasta 10 personas para cooperar, sobrevivir y construir juntos.

Pero estas diferencias no han salvado a Light of Motiram de las comparaciones con Horizon Zero Dawn y Forbidden West, el parecido de muchos de los elementos de este futuro juego de Polaris Quest y Tencent es realmente preocupante. Muchos están diciendo que parece un robo de las ideas de Guerrilla y otros incluso dicen que algunos diseños se podrían considerar un plagio.

Este título saldrá para Steam y Epic Games Store. Al momento de hacer esta nota no hay información sobre su posible fecha de lanzamiento. Tampoco hay un pronunciamiento de Guerrilla Games sobre los supuestos parecidos con sus obras.

