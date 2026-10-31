Videojuegos

Croc 2: Kingdom of the Gobbos, tráiler de lanzamiento de la remasterización para plataformas actuales

Directo de los noventa.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Argonaut Games presentó el tráiler de lanzamiento de Croc 2: Kingdom of the Gobbos. Este título de plataformas en 3D llega a PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch y PC en una versión remasterizada que cuenta con gráficos mejorados y diversas optimizaciones para una mejor experiencia de juego. A Switch 2 llega hasta 2027.

En Croc 2: Kingdom of the Gobbos, Croc viaja al continente en busca de sus padres desaparecidos. Sin embargo, su emotiva travesía se convierte en un enfrentamiento cuando los Dantinis resucitan al Barón Dante, quien jura vengarse del cocodrilo. El viaje de Croc lo lleva a través de distintas aldeas de los Gobbos, donde deberá superar desafíos inéditos y rescatar a los Gobbos prisioneros, todo ello mientras se enfrenta a un grupo de malvados guardianes, entre ellos Flavio el Pez Termal, Venus Fly Von-Trappe y Soveena el Calamar.

- Publicidad -

Regresan todos los movimientos clásicos de Croc, aunque saltar y girar la cola son solo el principio. Ahora, Croc puede realizar un triple salto, lo que le otorga una altura adicional cuando más la necesita. Además, Croc podrá subirse a vagonetas, competir en carreras de coches y lanchas rápidas, planear con un ala delta y surcar los cielos a bordo de un avión de madera.

Junto al juego principal, la ‘Croc2pedia’ ofrece a los fans un vistazo al proceso de creación de esta segunda entrega de la saga. Al igual que la Crocipedia incluida en la remasterización del primer título, este museo digital dentro del juego contiene material de desarrollo nunca antes visto, contenido descartado y el ‘Croc2mentary’ –un documental de 90 minutos que incluye entrevistas con los equipos tanto del juego original como de la remasterización–, el cual recorre la evolución creativa del título, desde sus conceptos iniciales hasta su versión final.

🌄

De plataformas y otros cuentos

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster revela más detalles sobre su oscura trama en un tráiler inédito
Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster revela más detalles…
Spyro: A Realm Beyond, se conocen muchos detalles nuevos entre mecánicas de vuelo, desarrollo y más
Spyro: A Realm Beyond, se conocen muchos detalles…
Marsupilami 2: Salsa Palombia baila entre Donkey Kong Country Returns y Rayman Legends como un plataformas prometedor
Marsupilami 2: Salsa Palombia baila entre…
Dog Man: Bark in Action no se olvida de las plataformas de anterior generación, qué agradable sujeto
Dog Man: Bark in Action no…
Switch 2 recibe el evento retro Donkey Kong Challenge para miembros de Nintendo Switch Online y una colaboración de Bananza con Super Mario Bros
Switch 2 recibe el evento retro…
Call of Duty: Modern Warfare 4 (2026) – Reseña (PC)
No es solo Fortnite, Rocket League también tiene una colaboración con One Piece con recompensas gratis
Qliphah in Providence’s Shadow – Reseña (PS5)
Su emotivo tráiler lo volvió viral: el bello video del juego indie Drawquarium
Cuáles son las skins de One Piece que llegarán a la tienda de Fortnite, cuáles al pase de batalla, fechas, Frutas del diablo, mapa, objetos y más
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Pokémon y Fender se unen para crear unas fabulosas guitarras eléctricas basadas en las versiones Red y Green de los juegos
No hay comentarios

Lo último

Pokémon y Fender se unen para crear unas fabulosas guitarras eléctricas basadas en las versiones Red y Green de los juegos
Cultura POP
Ya hay fecha de lanzamiento para Petit Planet, el «Animal Crossing» de los creadores de Genshin Impact
Videojuegos
Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster revela más detalles sobre su oscura trama en un tráiler inédito
Videojuegos
La colaboración de S.H.Figuarts y V Jump presenta la primera figura de Goku basada en el Rey Mono, celebrando 200 coleccionables de la línea Dragon Ball
Cultura POP