Croc 2: Kingdom of the Gobbos, tráiler de lanzamiento de la remasterización para plataformas actuales

Argonaut Games presentó el tráiler de lanzamiento de Croc 2: Kingdom of the Gobbos. Este título de plataformas en 3D llega a PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch y PC en una versión remasterizada que cuenta con gráficos mejorados y diversas optimizaciones para una mejor experiencia de juego. A Switch 2 llega hasta 2027.

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En Croc 2: Kingdom of the Gobbos, Croc viaja al continente en busca de sus padres desaparecidos. Sin embargo, su emotiva travesía se convierte en un enfrentamiento cuando los Dantinis resucitan al Barón Dante, quien jura vengarse del cocodrilo. El viaje de Croc lo lleva a través de distintas aldeas de los Gobbos, donde deberá superar desafíos inéditos y rescatar a los Gobbos prisioneros, todo ello mientras se enfrenta a un grupo de malvados guardianes, entre ellos Flavio el Pez Termal, Venus Fly Von-Trappe y Soveena el Calamar.

Regresan todos los movimientos clásicos de Croc, aunque saltar y girar la cola son solo el principio. Ahora, Croc puede realizar un triple salto, lo que le otorga una altura adicional cuando más la necesita. Además, Croc podrá subirse a vagonetas, competir en carreras de coches y lanchas rápidas, planear con un ala delta y surcar los cielos a bordo de un avión de madera.

Junto al juego principal, la ‘Croc2pedia’ ofrece a los fans un vistazo al proceso de creación de esta segunda entrega de la saga. Al igual que la Crocipedia incluida en la remasterización del primer título, este museo digital dentro del juego contiene material de desarrollo nunca antes visto, contenido descartado y el ‘Croc2mentary’ –un documental de 90 minutos que incluye entrevistas con los equipos tanto del juego original como de la remasterización–, el cual recorre la evolución creativa del título, desde sus conceptos iniciales hasta su versión final.