Croc: Legend of the Gobbos deja ver su nuevo tráiler y fecha de lanzamiento

La versión remasterizada del juego de plataformas 3D original del primer PlayStation y Sega Saturn, Croc: Legend of the Gobbos, se lanzará digitalmente para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch y PC a través de GOG el próximo 2 de abril, anunció Argonaut Games. Las ediciones físicas para PlayStation 5 y Switch, que saldrán en el segundo trimestre de 2025, ya están disponibles para reservar a través de Rock It Games.

Croc: Legend of the Gobbos es la aventura de un adorable cocodrilo, equipado únicamente con su icónica mochila y una cola flexible, mientras se abre paso a través de una serie de mundos únicos corriendo, saltando, trepando, nadando y haciendo girar su cola. En su misión debe rescatar a su familia adoptiva de Gobbos de las garras del malvado hechicero Barón Dante y sus hordas Dantini.

El juego original se convirtió rápidamente en un clásico de plataformas con ventas multimillonarias. Si bien la remasterización de Croc: Legend of the Gobbos ofrece una experiencia de juego auténtica que transporta a los jugadores a la época dorada de los plataformas 3D, también presenta una serie de actualizaciones modernas que incluyen gráficos mejorados de alta definición, mecánicas de control modernas con una cámara actualizada y modos de video retro para recrear la experiencia de juego noventera.

El juego cuenta con 45 niveles repletos de enemigos y jefes, distribuidos en cinco mundos diferentes, incluyendo volcanes, glaciares de hielo, cuevas submarinas y mucho más. Con la colaboración de muchos de los miembros del equipo original, Argonaut Games dedicó más de un año a la búsqueda de un tesoro de materiales de desarrollo perdidos para crear un museo digital cuidadosamente seleccionado.

Este incluye diseños conceptuales de personajes y niveles, pruebas de animación, documentos de diseño de juego, artículos promocionales exclusivos y mezclas previas al lanzamiento de la icónica banda sonora. También hay entrevistas documentales con muchos de los desarrolladores. La Crocipedia es la manera perfecta para que tanto los fanáticos como los historiadores de los juegos, se sumerjan profundamente en el proceso creativo detrás del juego y descubran las historias que ayudaron a dar forma al viaje de Croc.

Fuente: Argonaut Games YouTube