SNK VS Capcom: Card Fighters’ Clash — Reseña

Hace 10 meses, SNK lanzó Neo Geo Pocket Color Selection Vol 1. En este primer volumen de juegos de la consola Neo Geo Pocket Color se encuentra el título SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium. Desde ese momento, los fanáticos de hueso duro de SNK estaban a la expectativa de la llegada del segundo juego que enfrenta a los personajes de las dos desarrolladoras de Osaka. Ese día ha llegado y esta es nuestra reseña de SNK VS Capcom: Card Fighters’ Clash para Nintendo Switch.

¿Cómo nació el ‘crossover’ entre SNK y Capcom?

La leyenda cuenta que en un fascículo de la revista Monthly Arcadia, que cubrió los juegos The King of Fighters 98 y Street Fighter Zero 3, los lectores malinterpretaron uno de los títulos en la portada. Este decía «KOF Vs SF». A raíz de esto —y de los problemas económicos que enfrentaba SNK a finales de la década del noventa—, Takashi Nishiyama —productor de la franquicia KOF— se acercó a Yoshiki Okamoto (Gun.Smoke) de Capcom. En palabras de Nishiyama, las cuales compartió en una entrevista con el portal 1up.com, él propuso a Okamoto un proyecto en el que ambas partes se verían beneficiadas usando sus respectivas franquicias de juegos de pelea. Lo demás ya es historia. En NSFW, uno de los programas de GamerFocus, tocamos a fondo el tema del génesis de este ‘crossover’ entre SNK y Capcom.

SNK VS Capcom: Card Fighters’ Clash, dos juegos en uno

SNK VS Capcom: Card Fighters’ Clash —o Gekitotsu Card Fighters SNK vs Capcom como se le conoce en Japón— debutó originalmente el 21 de noviembre de 1999 para la consola portátil Neo Geo Pocket Color. El lanzamiento de este ‘crossover’ que enfrenta a personajes de Capcom y SNK en batallas de cartas estilo Yu-Gi-Oh! o Pokémon TCG contó con dos versiones, cada una de estas alberga personajes de una de las desarrolladoras. En la versión para Nintendo Switch de SNK vs. Capcom: Card Fighters’ Clash, los jugadores podrán acceder a ambos juegos. Esta opción es ideal para poder llegar a tener todas las cartas del juego y hacer mazos más competitivos.

Listado completo de las 240 cartas de las dos versiones de SNK vs. Capcom: Card Fighters’ Clash

La historia de las dos versiones de SNK vs. Capcom: Card Fighters’ Clash es la misma. En esta, la compañía S y la compañía C han creado un juego de cartas que se ha apoderado de la escena competitiva de su región. Este juego se llama SC Card Fighters’ Clash. Los protagonistas Shin y Kai —para la versión de SNK— junto a Cap y Comet —del lado de Capcom— tendrán que competir en diferentes salones de arcade y zonas inspiradas en franquicias como Resident Evil en busca de una «moneda SC». Estas monedas, que actúan como una medalla de gimnasio en Pokémon, nos permitirán enfrentar a nuestro rival siempre y cuando recolectemos seis de ellas.

Duelos rápidos y sin «trampas locas»

Algunas cartas no tienen SP, pero quizás el efecto nos pueda ser de utilidad.

A diferencia de juegos de cartas populares como Magic: The Gathering o Yu-Gi-Oh! Master Duel, en SNK vs. Capcom: Card Fighters’ Clash las reglas son más fáciles de digerir para los que apenas conocen este tipo de juegos. Al iniciar un duelo en SNK vs. Capcom: Card Fighters’ Clash, cada jugador empieza con cinco cartas, tres espacios en el campo y 2000 puntos de vida. Por turno se puede convocar al campo una carta de personaje, la cual no puede atacar al ser puesta en juego. Estas cartas convocadas otorgan puntos SP (Soul Points), que sirven para activar ataques en conjunto o efectos de cartas de acción. El otro valor en las cartas es el BP (Battle Points), el cual es el que dicta la fuerza del ataque que tendrá la carta. Estos BP, pueden ser incrementados al «fusionar» —o hacer un ‘Back-Up’— las cartas.

Algunas afinidades entre cartas para hacer ‘Back-Up’ deberemos descubrirlas por nuestra cuenta.

Adicionalmente, hay cartas de personaje que tienen efectos. Algunos de estos nos ayudarán a la ofensiva y otros servirán de soporte o defensa. Combinar esto con cartas de acción y personajes que tengan un amplio nivel de afinidad será la clave para vencer a nuestros rivales. Esto es todo lo que se necesita para iniciar a jugar. Tener un mazo solido o hacer ajustes para enfrentar a nuestros rivales depende de nuestro conocimiento interno del juego. Como pueden ver, las reglas son sencillas, pero para conseguir buenas cartas debemos llenarnos de paciencia y jugar mucho. Esto debido a que algunas cartas poderosas solo las podemos encontrar a medida que vamos ganando monedas SC.

Un clásico que no se ha beneficiado de la tecnología actual

Los manuales son un detalle recurrente que siempre es bienvenido en los juegos de la Neo Geo Pocket Color Selection.

El modo multijugador, como en los otros títulos de la Neo Geo Pocket Color Selection, se limita a enfrentar a dos jugadores de manera local en la misma consola. Afortunadamente, la versión para Nintendo Switch de SNK VS Capcom: Card Fighters’ Clash permite enfrentar ambas versiones del juego en la consola. Sin embargo, es una pena que no tenga opciones en línea, ya que este título goza de bastante popularidad entre algunos entusiastas de los TCG. Otras opciones como intercambiar cartas —solo con la versión de Capcom— o «usar» el Pocket Link para intercambiar datos con SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium están presentes en la versión para Nintendo Switch de este juego.

SNK VS Capcom: Card Fighters' Clash 7.8/10 Nota Lo que nos gustó -Reglas sencillas y duelos rápidos.

-Gran oportunidad para los que nunca pudieron jugar el título en una Neo Geo Pocket Color.

-Dos juegos en uno. Lo que no nos gustó -El juego no cuenta con localización al español.

-No hay multijugador en línea o local con otra consola.

En resumen SNK VS Capcom: Card Fighters' Clash, a pesar de tener 23 años y debutar en una consola portátil, es un juego que sigue siendo divertido. Esto gracias a su rápido y sencillo sistema de juego y al carisma que rebosa en los personajes de las dos compañías de Osaka. Desafortunadamente, este nuevo lanzamiento no cuenta con la posibilidad de juego en línea. Esto es entendible, pero no deja de ser un punto negativo para aquellos nostálgicos de las luchas de cartas con personajes de SNK y Capcom.

Reseña hecha con una copia digital de SNK VS Capcom: Card Fighters’ Clash para Nintendo Switch brindada por SNK.