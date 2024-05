Crow Country – Reseña

Yo estuve obsesionado con los juegos de ‘survival horror’ durante la era del PlayStation y el PlayStation 2. Jugué sin parar las sagas Resident Evil, Silent Hill y más adelante Fatal Frame hasta aprenderme prácticamente de memoria cada una de sus entregas. Creí que había superado esa época, pero hace un par de años el genial Tormented Souls revivió mi amor por el género y por sus gráficos poligonales de baja resolución. Me hace feliz que una nueva ola de desarrolladores independientes esté haciendo juegos de este tipo, pero ninguno de ellos ha resultado tan atrapante e intrigante como Crow Country, del que hablaré en esta reseña.

Es 1990 y la joven Mara Forest llega al parque de atracciones Crow Country con el objetivo de encontrar a su dueño y fundador, Edward Crow. Él desapareció dos años atrás, el parque ahora está cerrado y hay rumores de grotescas criaturas que rondan sus calles, pero eso no detendrá a la protagonista de cumplir su objetivo.

Este título es obra de SFB Games, que es básicamente el diseñador Adam Vian (Snipperclips) y su hermano Tom. Su objetivo, por supuesto, era crear un título al estilo de esos influyentes clásicos del horror que jugamos a finales del siglo pasado. El resultado es más que eso. Es algo realmente especial aunque no carente de defectos.

Un parque nostálgico

Ya había visto imágenes del juego antes de probarlo. El diseño de sus personajes ‘estilo chibi’ y ‘low poly’ no me recordó tanto a los agentes del orden de Resident Evil como a los protagonistas del Final Fantasy VII original, los cuales también recorrían escenarios prerrenderizados que lucían bastante realistas para la época. La primera gran sorpresa que me lleve al finalmente jugar Crow Country fue descubrir que estos no eran escenarios prerrenderizados, sino completamente modelados en 3D que podíamos rotar a gusto.

Esto se sintió como presenciar un truco de magia. En los 90 hubiera sido algo literalmente imposible. Es un buen ejemplo del fantástico trabajo de su desarrollador a la hora de revivir la estética y emociones que transmitían estos juegos, pero ajustándolos a las sensibilidades modernas. Otro ejemplo es el control. Si usamos la cruceta, moveremos a Mara con los clásicos controles ‘tipo tanque’, pero si usamos los análogos podemos movernos con total libertad en todas las direcciones

Los ‘survival horror’ clásicos eran conocidos por “desempoderar” al jugador. Sistemas como los inventarios limitados, la poca cantidad de curaciones y munición que podíamos encontrar hacían que la experiencia fuera tensa, que avanzáramos con cuidado y que cada encuentro incluso con los enemigos más básicos nos hiciera sudar. Crow Country logra recrear esas emociones, pero la forma en que lo hace puede ser un problema.

Tiro al blanco

Se supone que el combate en este tipo de juegos no debe ser sencillo ni divertido, sino un elemento que agregue tensión al conjunto. Esto no es algo malo sino una decisión de diseño y Crow Country sigue ese mandamiento, haciendo que apuntar a los enemigos sea algo lento e impreciso. Eso se suma a la incómoda distribución de botones por defecto y a la facilidad con que la cámara es obstruida, haciendo de los combates algo realmente frustrante.

Los ‘visitantes’, —así se llaman los grotescos monstruos que enfrentamos en este juego— son lentos y a primera vista poco amenazantes, pero apuntarles correctamente con cualquier arma es tan impreciso que los tenemos encima antes de darnos cuenta. Cambiar el estilo de control de ‘clásico’ a ‘moderno’ y aumentar al máximo la velocidad de la mira mejora un poco las cosas, pero sigue siendo frustrante. ¿Tal vez sea bueno que lo sea?

Los enemigos no son lo único de lo que tenemos que cuidarnos. A medida que avanzamos en el juego van apareciendo diferentes tipos de trampas en los escenarios. Puede que los visitantes sean fáciles de evadir al comienzo, pero dejan de serlo cuando tenemos que movernos con cuidado entre trampas para osos, candelabros que caen, minas explosivas y cuervos venenosos. Todo esto definitivamente ayuda a mantener la tensión y a que no nos sintamos seguros en ningún lado.

Rompecocos

El otro elemento de Crow Country que hará sentir como en casa a los amantes de los viejos ‘survival horror’ son los acertijos. Este título cuenta con una gran cantidad de puzles que van desde lo más sencillo (encontrar una contraseña escrita en otro lugar) hasta lo más complejo (problemas matemáticos con pistas poco claras). Algunos de ellos son necesarios para avanzar en la historia, pero la gran mayoría son opcionales y nos permiten conseguir recompensas como nuevas armas y mejoras para estas.

Después de la estética retro, los acertijos fueron el elemento que más me gustó del juego. Son la clase de obstáculos que piden que pongamos atención al mundo. Inicialmente no les vemos ni pies ni cabeza, pero pronto descubrimos la solución y nos sentimos muy inteligentes por ello.

No culpo a nadie si se harta de alguno de los acertijos y decide mirar una guía para seguir adelante, pero creo que resolverlos por cuenta propia es muy satisfactorio.

Horror en la feria

Una de las cosas que más me gustan de las historias de terror es el misterio alrededor de lo que ocurre. Siempre estoy en busca de criaturas u horrores nuevos y originales. En ese sentido, Crow Country me dejó bastante satisfecho.

Debo dejar claro que, aunque el juego me hizo sentir tensión y me llegó a pegar un par de sustos repentinos, no me hizo sentir miedo. Las criaturas parecen horribles y la baja resolución de los gráficos dejan la peor parte de sus diseños a la imaginación, pero se comportan como simples zombis. Descubrir qué son me tuvo completamente intrigado durante las casi 5 horas que pasé en mi primera partida mientras descubría la trama de avaricia y capitalismo que llevó a la caída del parque. La revelación que se da en los últimos minutos del juego —y que es bastante fácil de ignorar por accidente— me sorprendió bastante. No es un gran giro en la trama ni nada por el estilo, pero es algo que no había visto antes y merece aplausos por eso.

La protagonista también fue una grata sorpresa. Mara guarda secretos importantes y su personalidad me impactó. Sus diálogos nos revelan a una joven que ya aceptó su futuro incierto y que tiene un mórbido sentido del humor, características que cobran mucho sentido cuando descubrimos quién es en realidad.

Hablando de los diálogos, la traducción a nuestro idioma es buena, pero tiene algunos errores y está muy enfocada hacia el público de España. Usa muchos términos con los que el público latinoaméricano no está familiarizado.

Una gran visita al parque de atracciones

Honestamente sigo debatiéndome si debo considerar el frustrante combate como un defecto o como una elección de su diseño para causar tensión. Finalmente decidí bajarle algunas décimas a la calificación a causa de eso, pero no muchas porque es lo que menos me importó de la experiencia. Crow Country es una excelente historia de terror con una gran protagonista, perfecta ambientación y un estilo muy nostálgico. Es un título que ya estoy jugando otra vez para desbloquear todos sus secretos y que me va a tener discutiendo su trama en internet durante mucho tiempo…

O hasta que salga una secuela que aclare las cosas.

Crow Country 7.9/10 Nota Lo que nos gustó - Excelente estilo retro con elementos modernos.

- Historia intrigante.

- Genial ambientación.

- Los acertijos.

- Los diseños de criaturas. Lo que no nos gustó - El frustrante sistema de combate.

- Pocas opciones para personalizar el control.

- No causa miedo (aunque sí causa tensión).

- Cambios bruscos de tono. En resumen Crow Country es un sueño hecho realidad para un amante de los 'survival horror' clásicos como yo. No solo recrea perfectamente la forma en que recordamos esos juegos con sus gráficos poligonales y de baja resolución, sino que está lleno de secretos y acertijos muy interesantes. El combate no me terminó de convencer y aunque es posible que haya sido hecho frustrante a propósito, creo que se les fue la mano con el sistema de apuntado. A pesar de eso, disfruté tanto de su ambientación, historia y puzles que ya lo estoy jugando nuevamente.

Reseña hecha con una copia digital de Crow Country para PS5 brindada por SFB Games. El juego también está disponible para PC y Xbox Series X|S.