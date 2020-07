Crucible se devuelve a su fase de beta cerrada tras su fracaso

A comienzos de mayo les presentamos Crucible, un juego multijugador gratuito de disparos publicado por Amazon Game Studios. No lucía nada mal, pero llegó a un mercado saturado en el que el género de los ‘Hero Shooters’ ya tiene sus obvios campeones.

A causa de eso y un recibimiento crítico algo mediocre, Crucible pasó casi inmediatamente al olvido. A pesar de poderse descargar gratis, la gente simplemente no lo estaba jugando. Ni siquiera estaba recibiendo atención en Twitch. Tristemente, parecía que nos encontrábamos ante un fracaso.

Pero sus desarrolladores en Relentless Studios no están dispuestos a rendirse. Van a mejorar el juego en base a un mapa de ruta y los comentarios de los jugadores. Pero para lograrlo, van a deshacer el lanzamiento de Crucible y regresarlo a su fase de beta cerrada.

Nada cambiará para aquellos que ya tengan el juego, pero todos aquellos que no hayan ingresado al juego antes de las 11:00 a.m. (hora de Colombia) del miércoles 1 de julio no podrán participar. En un futuro, las aplicaciones a la beta se realizarán mediante el sitio oficial del juego.

Esta es una situación bastante curiosa. Que un juego lanzado con su versión 1.0 se devuelva a su fase beta es ciertamente inusual. Con algo de suerte y un buen trabajo de los desarrolladores, Crucible regresará con más fuerza. Es divertido y tiene potencial para reunir a una buena comunidad de jugadores si logra escapar de la sombra de los pesos pesados del género.

Fuente: sitio web oficial de Crucible