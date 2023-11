Crunchyroll Game Vault brinda juegos gratis para móviles, comenzando con River City Girls

La membresía de Crunchyroll acaba de subir de nivel. A partir de la fecha, Crunchyroll abre oficialmente su Crunchyroll Game Vault con juegos gratis para miembros Mega y Ultimate Fan. De esta manera, brindando acceso ilimitado a una biblioteca de títulos móviles en constante crecimiento. Comenzando con: River City Girls, inbento, Wolfstride, Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions y Behind the Frame.

Crunchyroll Game Vault ya está disponible para Android y muy pronto para iOS en más de 200 países. Todo se puede jugar sin anuncios ni compras dentro de la aplicación. Uno de sus títulos de lanzamiento, River City Girls, incluye una tienda atendida por la propia Hime, imagen de Crunchyroll. Es la primera vez que el juego de WayForward está disponible en dispositivos móviles.

¿Cómo acceder a Crunchyroll Game Vault?

1er paso: ser miembro Mega o Ultimate Fan. Si aún no lo eres, puedes suscribirte aquí.

2do paso: iniciar sesión en la app de Crunchyroll y buscar la sección Crunchyroll Game Vault.

3er paso: elegir tu juego, dirigirte a la tienda de aplicaciones de la plataforma (iOS/Android) y descargarlo.

4to paso: ¡Jugar!

¿Cuáles son los juegos de Crunchyroll Game Vault?

Si te preguntas cuáles son los juegos de Crunchyroll Game Vault, esta es la lista inicial en crecimiento.

Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions

Es un juego de acción táctica en el que conocemos a Damien, un joven que se ha mudado recientemente a Japón. Sintiéndose solo, Damien deja volar su imaginación como el superhéroe Captain Velvet Meteor, explorando todo un mundo de héroes y villanos procedentes de su ‘manga’ favorito.

River City Girls

¡Vuelve a haber problemas en las peligrosas calles de River City! Las valientes heroinas Misako y Kyoko ponen patas arriba la ciudad para rescatar a sus novios, Kunio y Riki, ¡y no permitirán que nadie se interponga en su camino!

Wolfstride

Sigue la historia de tres aventureros que, casi por accidente, terminan participando en un torneo de robots gigantes. En este RPG tendrás que reparar y potenciar tu mecha, hacer trabajos para ganar algo de dinero y conocer a un montón de personajes.

Behind the Frame

Guía las pinceladas y resuelve puzles para ayudar a una artista en formación a completar su obra maestra bajo la mirada de su áspero vecino y su molesto gato. Mientras el cuadro toma forma, descubrirás un emotivo relato de oportunidades y arte revelado tras momentos sin relación, pero familiares.

inbento

Un juego de puzles con temática culinaria en el que preparas comida mientras disfrutas de una conmovedora historia sobre la paternidad. ¡Domina complejas mecánicas, prepara recetas hechas a mano, explora pequeñas viñetas y disfruta de este puzle culinario de los creadores de Golf Peaks!

Fuente: Crunchyroll