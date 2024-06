Crunchyroll Game Vault se extiende con 15 juegos exclusivos

Crunchyroll duplica su apuesta por los juegos con 15 títulos exclusivos para Crunchyroll Game Vault. El acceso ilimitado a una creciente biblioteca de juegos ‘premium’ en móviles, solo para miembros Mega Fan. Tres exitosos títulos se incorporan a Game Vault y 12 más se lanzarán a lo largo del tercer trimestre y principios del cuarto. Crunchyroll pasa de ser la mejor experiencia para los fans del ‘anime’ al principal centro de juegos ‘anime’ con novelas visuales.

A partir de la fecha, los miembros Mega Fan de Crunchyroll pueden jugar el RPG por turnos Battle Chasers: Nightwar, el beat ‘em up inspirado en los ‘kaiju’, Dawn of the Monsters, así como el emocionante juego de plataformas y ‘puzzles’, Evan’s Remains. Estos títulos ya están disponibles en dispositivos móviles a través de App Store, Google Play y Crunchyroll.

Crunchyroll se ha asociado con la empresa pionera en novelas visuales Mages, para llevar a Game Vault franquicias de ‘anime’ muy queridas. Tales como Steins;Gate, la galardonada novela visual de ciencia ficción y viajes en el tiempo que inspiró la serie. Los fanáticos también podrán experimentar el juego de aventuras de terror de culto, Corpse Party. Dos novelas visuales amplían series muy queridas: el ‘thriller cyberpunk’ Psycho-Pass: Mandatory Happiness y la comedia romántica The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer.

La variada biblioteca de Game Vault crece con el ‘roguelike’ rítmico Crypt of the NecroDancer. Además, los contenidos descargables que hasta ahora no estaban disponibles para móviles de Synchronicity y Hatsune Miku, llegarán por primera vez a la plataforma. Entre los títulos que debutan en móviles se incluyen la aventura ‘metroidvania’ 9 Years of Shadow, el título de acción y aventura basado en el ‘anime’ RWBY: Arrowfell y muchos más.