Gang of Dragon: NetEase Games dejará de financiar el juego de Nagoshi Studio

Gang of Dragon dejará de recibir financiación de NetEase, el futuro del nuevo juego de Toshihiro Nagoshi pende de un hilo.

Durante la gala de los The Game Awards 2025, se presentó el primer tráiler de Gang of Dragon, el nuevo videojuego de Toshihiro Nagoshi, creador de la franquicia Yakuza. Ahora, NetEase Games ha declarado que dejará de financiar a Nagoshi Studio a partir del próximo mes de mayo. La decisión se enmarca en una estrategia global de la compañía tecnológica china para reducir sus inversiones en el desarrollo de videojuegos internacionales, según confirmó un portavoz de la empresa a Bloomberg.

Nagoshi Studio fue fundado en noviembre de 2021 tras la salida de Toshihiro Nagoshi de SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio. El estudio nació bajo el amparo de NetEase como parte de una agresiva expansión de la firma china en mercados extranjeros. Sin embargo, la situación cambió tras la presentación de su primer proyecto, Gang of Dragon. Ya que, los informes indican que finalizar el desarrollo de este título requiere una inversión adicional de al menos 7000 millones de yenes (aproximadamente 44.4 millones de dólares). NetEase, que ha iniciado un proceso de cierre de estudios y despidos a nivel global —incluyendo a Ouka Studios, desarrolladores de Visions of Mana—, ha optado por no cubrir este excedente.

¿Cuál es el futuro de Gang of Dragon?

Los empleados del estudio fueron notificados de esta decisión el pasado 6 de marzo. Actualmente, Toshihiro Nagoshi se encuentra en la búsqueda de nuevos patrocinadores o socios financieros para rescatar el proyecto, aunque hasta la fecha no se han reportado acuerdos exitosos.

Respecto a la propiedad intelectual y los materiales desarrollados hasta ahora, las condiciones de salida son estrictas:

  • NetEase permite que el estudio se convierta en una entidad independiente.
  • Para conservar el nombre de la empresa y los avances técnicos del juego, el estudio deberá pagar una compensación económica para «comprar» su salida.
  • Ambas partes mantienen conversaciones para determinar cómo se gestionarán los materiales ya producidos si no se consigue el capital necesario.

Por el momento, NetEase Games no ha hecho públicos los términos específicos del acuerdo de salida. Además, se desconoce el destino final de los empleados si no se concreta una nueva alianza financiera antes de la fecha límite en mayo.

🔥

Vía: Gematsu

