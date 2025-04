¿Cuál es el peso de los juegos para Nintendo Switch 2?

Nintendo ha compartido la primera ronda de información sobre el peso de juegos digitales ‘first party’ para Switch 2, revelando el tamaño de títulos esperados como Mario Kart World, Donkey Kong Bananza y más. Es importante recordar que la consola cuenta con 256 GB de almacenamiento interno, así que aún descontando sistema operativo es una mejora frente a los 32 GB de su predecesor. En la tienda oficial japonesa de la compañía se listan varios juegos, esto nos proporciona la siguiente información:

Mario Kart World – 23.4 GB

Donkey Kong Bananza – 10 GB

Nintendo GameCube – Nintendo Classics – 3.5 GB [The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-Zero GX, Soul Calibur 2]

Juegos de la línea Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Paquete de actualización para Nintendo Switch 2 Edition) – 9.7 GB [juego base 14.4 GB]

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Paquete de actualización para Nintendo Switch 2 Edition) – 3.6 GB [juego base 16.3 GB]

Super Mario Party Jamboree (Paquete de actualización para Nintendo Switch 2 Edition) + Jamboree TV – 7.7 GB

Kirby and the Forgotten Land (Paquete de actualización para Nintendo Switch 2 Edition) + Star-Crossed World – 5.7 GB [100 MB menos que en Switch 1]

Nintendo Switch 2 Welcome Tour – 2 GB (estimados)

A medida que se acercan las fechas de lanzamiento de los juegos, estas páginas tienden a actualizarse y los tamaños de archivo varían. Veremos si vuelve a ocurrir con Switch 2. Las fluctuaciones deberían ser menores, lo que nos da una idea bastante precisa del tamaño de los juegos para Nintendo Switch 2.

