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Solo Leveling: Arise Overdrive ya tiene fecha de lanzamiento para Xbox Series y PlayStation 5

Después de un año de su lanzamiento, por fin Solo Leveling: Arise Overdrive estará disponible en consolas de actual generación.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

En noviembre del año pasado, Netmarble lanzó Solo Leveling: Arise Overdrive para PC. Ahora, la desarrolladora surcoreana ha confirmado que el RPG de acción Solo Leveling: Arise Overdrive ya tiene fecha de lanzamiento para consolas de actual generación (PlayStation 5 y Xbox Series). En este título los jugadores pueden sumergirse en combates intensos y llenos de acción, donde podrán encarnar a Sung Jinwoo en su camino para convertirse en el Monarca de las Sombras o colaborar con amigos mediante misiones cooperativas diseñadas para hasta cuatro jugadores.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Solo Leveling: Arise Overdrive para Xbox Series y PlayStation 5?

Solo Leveling: Arise Overdrive llegará oficialmente para PlayStation 5 y Xbox Series el próximo 3 de noviembre. En la versión para consolas, los jugadores podrán acceder a una campaña que combina la historia del webtoon con capítulos y aventuras hechas por Netmarble para el videojuego.

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¿Cómo es el juego para celulares Solo Leveling: Arise?

¿Cuándo sale o es la fecha de lanzamiento de Solo Leveling: Arise?

En«Solo Leveling: Arise», los jugadores tendrán a su disposición diversos estilos de combate, la posibilidad de combinar armas, habilidades originales e incluso técnicas que aún no se han visto en lo que va de la historia del anime. Para personalizar el estilo de pelea, el título incluye un árbol de habilidades que se ramifica en ocho avances de trabajo diferentes, además de un sistema de Despertar del Monarca que adapta las capacidades de Sung Jinwoo a cada situación tras suceder a Ashborn.

Para personalizar el estilo de pelea, Solo Leveling: Arise Overdrive incluye un árbol de habilidades que se ramifica en ocho formas diferentes. Además, el juego cuenta con un sistema de Despertar del Monarca que adapta las capacidades de Sung Jinwoo a cada situación. El juego también tiene, como dijimos anteriormente, un modo cooperativo de cuatro jugadores en el que es posible enfrentarse a poderosos comandantes, ya sea luchando en el rol de Jinwoo o en un grupo compuesto por otros cazadores. Asimismo, el título integra un sistema de creación de armas que consiste en derrotar monstruos en el campo de batalla para obtener diversos objetos y utilizarlos en la fabricación de armamento icónico de la obra original, como el Colmillo Venenoso de Kasaka y las Dagas del Rey Demonio.

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Vía: Gematsu

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