Sword Art Online: Echoes of Aincrad es el nuevo JRPG de Bandai Namco

Bandai Namco ha revelado oficialmente su nuevo proyecto JRPG basado en la franquicia Sword Art Online, titulado Echoes of Aincrad. Tras una serie de adelantos publicados a principios de esta semana, la desarrolladora japonesa confirmó que el título busca recrear la experiencia de supervivencia dentro del MMORPG de realidad virtual visto en la obra original.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Sword Art Online: Echoes of Aincrad?

El lanzamiento global de Sword Art Online: Echoes of Aincrad está programado para el 10 de julio de 2026. Este videojuego estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X y PC vía Steam. A diferencia de entregas anteriores centradas en personajes preestablecidos, Echoes of Aincrad permitirá a los usuarios crear avatares personalizados. La estructura del juego se centra en la progresión a través de niveles, simulando las condiciones de riesgo del arco argumental «Aincrad», donde la supervivencia es el eje principal de la jugabilidad.

La preventa del título ya se encuentra habilitada e incluye el paquete de armas «Proto-Elucidator», compuesto por seis armas, escudos y planos de fabricación y estas son las diferentes versiones que están disponibles para precomprar:

Edición Contenido Adicional Precio Estándar Juego base. $209.900 Deluxe Paquete de inicio (pociones, cristales mísiticos y 50,000 Col), acceso inmediato al «Modo Juego de la Muerte» y pase para la futura expansión. $269.900 Ultimate Todo lo anterior más el set de armadura «Flutter», libro de arte digital, banda sonora y un contenido de animación especial. $329.900 Los precios usados son los de la tienda oficial de Steam para Colombia.

La historia original de Sword Art Online fue escrita por Reki Kawahara. Esta es una serie de novelas ligeras que sigue a Kirito y Asuna a través de diversos mundos de realidad virtual y civilizaciones simuladas. Tras originarse como una novela web, saltó a la fama en 2009, vendiendo más de 30 millones de copias a nivel mundial y actualmente cuenta con múltiples adaptaciones al anime y los videojuegos.

Fuente: Bandai Namco