Videojuegos

Sword Art Online: Echoes of Aincrad es el nuevo JRPG de Bandai Namco

Bandai Namco ha anunciado y confirmado la fecha de lanzamiento de Echoes of Aincrad, la nueva entrega del universo de Sword Art Online.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Bandai Namco ha revelado oficialmente su nuevo proyecto JRPG basado en la franquicia Sword Art Online, titulado Echoes of Aincrad. Tras una serie de adelantos publicados a principios de esta semana, la desarrolladora japonesa confirmó que el título busca recrear la experiencia de supervivencia dentro del MMORPG de realidad virtual visto en la obra original.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Sword Art Online: Echoes of Aincrad?

El lanzamiento global de Sword Art Online: Echoes of Aincrad está programado para el 10 de julio de 2026. Este videojuego estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X y PC vía Steam. A diferencia de entregas anteriores centradas en personajes preestablecidos, Echoes of Aincrad permitirá a los usuarios crear avatares personalizados. La estructura del juego se centra en la progresión a través de niveles, simulando las condiciones de riesgo del arco argumental «Aincrad», donde la supervivencia es el eje principal de la jugabilidad.

- Publicidad -

La preventa del título ya se encuentra habilitada e incluye el paquete de armas «Proto-Elucidator», compuesto por seis armas, escudos y planos de fabricación y estas son las diferentes versiones que están disponibles para precomprar:

EdiciónContenido AdicionalPrecio
EstándarJuego base.$209.900
DeluxePaquete de inicio (pociones, cristales mísiticos y 50,000 Col), acceso inmediato al «Modo Juego de la Muerte» y pase para la futura expansión.$269.900
Ultimate Todo lo anterior más el set de armadura «Flutter», libro de arte digital, banda sonora y un contenido de animación especial.$329.900
Los precios usados son los de la tienda oficial de Steam para Colombia.

La historia original de Sword Art Online fue escrita por Reki Kawahara. Esta es una serie de novelas ligeras que sigue a Kirito y Asuna a través de diversos mundos de realidad virtual y civilizaciones simuladas. Tras originarse como una novela web, saltó a la fama en 2009, vendiendo más de 30 millones de copias a nivel mundial y actualmente cuenta con múltiples adaptaciones al anime y los videojuegos.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

Otro viejo enemigo de Mario aparece en el nuevo afiche de Super Mario Galaxy: la película
 Otro viejo enemigo de Mario aparece en el…
Castlevania: Order of Shadows – Golden Belmont recrea el título de Java como un juego gratuito para Game Boy Color
 Castlevania: Order of Shadows – Golden Belmont recrea…
Pikachu ‘gordito’ monocromático o «Chonkychu» sí llegará a los Pokémon Center de Occidente
 Pikachu ‘gordito’ monocromático o «Chonkychu» sí llegará a…
Kirby Air Riders: nuevos Amiibo de Sword Kirby & Dragoon y Noir Dedede & Hydra
 Kirby Air Riders: nuevos Amiibo de Sword Kirby…
The Division Resurgence por fin tiene fecha de lanzamiento
 The Division Resurgence por fin tiene fecha de…
Ubisoft habla sobre el futuro de Assassin’s Creed, confirma el remake de Black Flag
 Ubisoft habla sobre el futuro de Assassin’s Creed,…

Fuente: Bandai Namco

Más de:
Sword Art Online: Echoes of Aincrad Sword Art Online: Echoes of Aincrad
Roblox códigos de Super Soldados (marzo 2026)
Castlevania: Order of Shadows – Golden Belmont recrea el título de Java como un juego gratuito para Game Boy Color
Ante la posible cancelación de juegos de PlayStation para PC, Sony anuncia irónicamente un DualSense para dicha plataforma
2XKO: el incierto panorama del juego de pelea de Riot Games tras su lanzamiento
Roblox Códigos de Restaurant Tycoon 3 (Marzo 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Otro viejo enemigo de Mario aparece en el nuevo afiche de Super Mario Galaxy: la película
No hay comentarios

Lo último

Otro viejo enemigo de Mario aparece en el nuevo afiche de Super Mario Galaxy: la película
Cine y TV
Pikachu ‘gordito’ monocromático o «Chonkychu» sí llegará a los Pokémon Center de Occidente
Cultura POP
Roblox códigos activos de Anime Eternal (Marzo 2026)
Videojuegos
One Piece: Brook aparecerá en la segunda temporada del live action y este es el actor que lo interpretara
Cine y TV