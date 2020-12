Videojuegos

Entre los múltiples juegos de rol que ha creado Square Enix durante los años, existe un título bastante peculiar que combina elementos tradicionales de los RPG japoneses y la estrategia a gran escala. Aunque el sistema de combate tuvo opiniones divididas entre la crítica, el juego ha tenido la suficiente reputación para trascender entre sistemas con remasterizaciones de la última generación. Esto nos lleva a nuestra tradicional pregunta: ¿Cuál es la gracia de The Last Remnant como RPG y cómo aporta el combate a su reputación?

La «saga» que inspiró a The Last Remnant

The Last Remnant fue conceptualizado por Hiroshi Takai y Nobuyuki Ueda. Ambos han trabajado en sagas de Square Enix como Final Fantasy y SaGa. El guion original está basado en un escenario escrito por el creador de SaGa, Akitoshi Kawazu. Una de las grandes diferencias en la producción es que el motor del juego está ejecutado bajo el popular Unreal Engine 3.

SaGa: la franquicia de RPG que sirvió de inspiración para The Last Remnant.

Esto permitió que los artistas pudieran concentrarse en diseñar un amplio rango de personajes para que destacaran en el campo de batalla. También ahorraron tiempo en el desarrollo al no tener que crear un nuevo motor gráfico desde cero. Curiosamente, los desarrolladores encontraron más fácil producir el juego en Xbox 360 que en PlayStation 3, razón principal por la cual The Last Remnant no salió en la consola de Sony.

La jugabilidad de The Last Remnant estaba pensada para complacer a un público occidental y se separó de los estándares que había en los RPG japoneses. Yoichi Wada, el entonces presidente de Square Enix, quería que el título fuera la piedra angular en su estrategia global y cambiar el paradigma de los juegos de rol de la época.

La guerra de un solo hombre

El mundo de The Last Remnant está dividido por cuatro grandes razas: los Mitras, los cuales se asemejan a los seres humanos; los Yamas, poderosos hombres pez; una raza de pequeños reptiles llamados Qsitis; y los Sovanis, una raza felina que posee cuatro brazos.

Cada una de las razas reside en ciudades-estado con sus propias costumbres y cultura. En este mundo, existen antiguos artefactos mágicos conocidos como Remnants. Generalmente, los Remnants están vinculados a personas que pueden utilizar su poder, pero también hay unos tan poderosos que están sin ataduras y pueden causar un colapso, engendrando monstruos a su paso.

La historia comienza con Rush Sykes, un joven guerrero cuya hermana ha sido secuestrada por una de las fuerzas al servicio del Conquistador, un hombre que declara la guerra a la nación de Elysion y busca atar a todos los Remnants para invadir todas las ciudades-estado. Rush es reclutado por los generales de la nación de Atlhum y es persuadido por su dirigente, David Nassau, para que se una a ellos con el fin de detener al Conquistador.

Comandante de Legiones

A diferencia de los juegos tradicionales de Square Enix, The Last Remnant maneja un sistema de combate en el cual se manejan escuadrones de guerreros conocidos como Uniones. Cada Unión puede ser modificada con cinco personajes y fijarlos en formaciones tácticas al momento de pelear. Con cada misión completada, más personajes se unirán al jugador y se podrán conformar más Uniones.

El combate en The Last Remnant es algo pocas veces visto en un RPG.

En batalla, cada lado tomará un turno para combatir. El jugador puede elegir un conjunto de órdenes para dar a las Uniones. Estas van desde ataques directos, hasta preservación de poder mágico. Las Uniones del jugador y del enemigo se encontrarán en duelo y combatirán hasta que una sola en pie. Cada acción puede aumentar positiva o negativamente la barra de moral que se encuentra en la parte superior de la pantalla. A mayor moral, mayor ataque y defensa. Sin embargo, el enemigo también puede aprovecharla.

Las Uniones pueden avanzar para flanquear a otros grupos rivales y hacerles más daño. Pero también pueden ser interceptados e interrumpir su iniciativa.

Un tiro por la culata

The Last Remnant tuvo una recepción contraria a lo que esperaba Square Enix con su lanzamiento. Los medios en Occidente estaban polarizados entre la jugabilidad. Algunos decían que era aburrida y repetitiva, mientras que otros defendían la innovación del sistema táctico, algo que les recordaba a la jugabilidad de Romancing SaGa. No obstante, en Japón el juego sí tuvo una recepción positiva.

Otra de las fallas recurrentes mostradas en las críticas fue la deficiencia en la calidad visual de The Last Remnant. Al poner la confianza en el Unreal Engine 3, Square Enix no concentró esfuerzos para poner un número de desarrolladores que pudieran corregir las fallas. Tanto la versión de Xbox 360 como la de PC sufrieron por estos errores.

En el 2018, The Last Remnant recibió una remasterización que mejoraba la calidad visual del juego gracias a su paso a Unreal Engine 4. Un año después, el juego tendría una versión para Nintendo Switch.

The Last Remnant es un RPG que despierta mucho la curiosidad de los aficionados por su jugabilidad y combate. Es uno de esos títulos que vale la pena probar así sea solo una vez.