¿Cuál es la gracia de Viewtiful Joe, el héroe miniatura de Capcom?

El 12 de noviembre de 2002, Capcom presentó una alineación de cinco títulos exclusivos para GameCube. Conocidos como los Capcom Five, estos títulos —Resident Evil 4, Product Number 03, Killer7, Viewtiful Joe y Dead Phoenix— estaban programados para lanzarse el año siguiente. Sin embargo, para bien o mal, las cosas no salieron según lo planeado.

De los cinco juegos, solo Product Number 03 permaneció como una exclusiva de la consola de Nintendo. ¿Qué pasó con los otros cuatro? Mientras que el desarrollo de Dead Phoenix fue cancelado en 2003, los tres títulos restantes eventualmente dieron el salto a la más exitosa PlayStation 2. Sin embargo, Viewtiful Joe es una peculiaridad dentro del grupo. A pesar de sus modestas ventas en la consola de Nintendo, gozó de un éxito crítico unánime. No menos importante, Viewtiful Joe se convirtió en una de las franquicias icónicas de Capcom.

¿Qué es lo que hizo que Viewtiful Joe se convirtiera en una propiedad intelectual reconocida? En conmemoración del aniversario 17 de la franquicia, esta edición de «¿Cuál es la gracia…?» se enfocará en mostrar qué hizo tan especial al héroe cabezón de Capcom: Viewtiful Joe.

El equipo de ensueño de Capcom

Atsushi Inaba y Hideki Kamiya, exempleados de Capcom y creadores de Viewtiful Joe

Con la excepción de Killer7, los juegos que conformaban los Capcom Five fueron desarrollados por Capcom Production Studio 4. No obstante, diferentes equipos dentro del estudio estuvieron a cargo de cada uno de estos juegos. En el caso de Viewtiful Joe, Studio 9 —que pasaría a llamarse Clover Studio tras el lanzamiento del título— fue el responsable del desarrollo y estaba conformado por algunas de las estrellas de la compañía. Específicamente, dos figuras resaltan en el desarrollo del juego: Atsushi Inaba, en ese entonces mejor conocido por ser productor de la franquicia Phoenix Wright, y Hideki Kamiya, director de Resident Evil 2 (1998) y Devil May Cry (2001). Actualmente, ambos forman parte de PlatinumGames.

El proyecto también gozó de los diseños de Kumiko Suekane, mejor conocido por diseñar los personajes de la franquicia Phoenix Wright; las composiciones musicales de Masakazu Sugimori y Masami Ueda —que ya habían trabajado en las franquicias Phoenix Wright y Resident Evil, respectivamente—; y los talentos de programación de Noriyuki Ōtani.

Un homenaje al tokusatsu

La influencia del género tokusatsu en Viewtiful Joe es evidente desde el comienzo de la aventura. El diseño de Joe y su robot gigante, Six Majin; la organización Jadow, una clara parodia de Shocker —antagonista del primer Kamen Rider— y su ejército de soldados homogéneos; y el momento en el que el Capitán Blue le dice que se transforme diciendo la palabra “Henshin” —que el protagonista modifica para crear el ahora icónico “Henshin-A-Go-Go, baby!”— son claras referencias al género tokusatsu. Sin embargo, tras el lanzamiento del juego el 26 de junio de 2003, Atsushi Inaba explicó en mayor detalle sus inspiraciones.

En una entrevista con IGN, Inaba —un fanático declarado de los superhéroes— dio a conocer que el objetivo era que la estética y carácter de Viewtiful Joe fueran un híbrido entre el ‘anime’ y los cómics americanos. Esto se vio reflejado principalmente en las gráficas ‘cel shading’ del juego. En una entrevista con Game Bunker, el productor japonés especificó que una de sus principales inspiraciones fueron las series Super Sentai de los sesenta y los setenta que veía cuando era joven. Esas fueron las principales referencias a la hora de que Kumiko Suekane diseñara el atuendo de Joe, sus enemigos y demás personajes con la estética Super Sentai.

Un ‘beat ‘em up’ único en su tipo

En su forma más básica, Viewtiful Joe no es muy diferente a otros ‘beat ‘em up’. Mientras avanza por los niveles, Joe debe derrotar a los soldados de Jadow y resolver rompecabezas para continuar. Los niveles generalmente están divididos en dos por un «Intermedio» —que permite que los jugadores mejoren las habilidades de Joe— y concluyen con una batalla de jefe.

Esta descripción puede hacer que Viewtiful Joe no luzca como la gran cosa, pero si hay algo por lo que brilló en 2003 y continúa brillando hoy en día son las habilidades únicas de Joe: los poderes VFX. Basados en efectos especiales utilizados en la industria cinematográfica, estos poderes son «Slow», «Mach Speed» y «Zoom In». No solo pueden utilizarse en los combates, sino que son vitales para resolver puzles. Por supuesto, el uso de estas habilidades consume la barra VFX. La capacidad de esta puede ampliarse al recolectar V-Films en los niveles.

Además de ralentizar la acción, «Slow» hace que los ataques de Joe sean más potentes y permite que esquive automáticamente ataques. También sirve para que ciertos objetos se vuelvan más pesados. Como sugiere su nombre, «Mach Speed» aumenta la velocidad de Joe. De atacar continuamente mientras el poder está activado, el protagonista se prenderá en llamas. También le permitirá crear imágenes remanentes para atacar a múltiples objetivos al mismo tiempo. Por último, «Zoom In» concede nuevos ataques a Joe y paraliza a los enemigos.

Similar a Devil May Cry, el objetivo en Viewtiful Joe es encadenar combos. Esto se debe a que recargan la barra VFX, lo que extiende el uso continuo de los poderes. Por ejemplo, el utilizar «Slow» contra un enemigo tras esquivar su ataque lo lanzará por los aires y en curso de colisión contra otros oponentes. Esto no solo les hará daño, sino que recargará la barra VFX.

Joe se convierte en una estrella

Tras el éxito del primer juego —sobre todo después de su debut en PlayStation 2, versión que goza de varios extras que no tiene el lanzamiento original— Capcom otorgó independencia creativa a Clover Studios para que se embarcara en su cruzada de crear nuevas propiedades intelectuales. Aun así, el estudio nunca se apartó de su franquicia más longeva.

Antes de ser disuelto en 2007, Clover Studios desarrolló tres entregas. Viewtiful Joe 2 (2004), Viewtiful Joe: Red Hot Rumble (2005) y Viewtiful Joe: Double Trouble! (2005). Con la excepción de Red Hot Rumble —un ‘spin-off’ en la vena de Super Smash Bros. que toma más inspiración del ‘anime’—, los demás juegos de la franquicia gozan de una jugabilidad similar a la de la primera entrega. Por supuesto, cada uno introdujo novedades. Mientras que Viewtiful Joe 2 permite a controlar a Silvia desde el principio —quien tiene la habilidad «Replay», que le permite repetir una acción tres veces en sucesión— y realizar ataques cooperativos, Double Trouble! hace uso de la pantalla táctil del Nintendo DS para interactuar con el entorno.

Además de estos juegos, Clover Studios comisionó a Group TAC —estudio de animación mejor conocido por Street Fighter II V y Grappler Baki— la creación de un ‘anime’ que se transmitió entre 2004 y 2005. Este adapta la historia de los primeros dos juegos. No obstante, el estudio tomó varias libertades creativas. Entre estas destaca la introducción de personajes únicos al ‘anime’ —tales como el Capitán Azul Jr.—, cambios en la personalidad de los antagonistas y la constante presencia de ciertos miembros de Jadow en la forma de alivio cómico.

Incluso tras la disolución de Clover Studios, Joe continuó siendo una presencia reconocida en la industria. Es un personaje controlable no en uno, sino dos juegos de pelea: Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All Stars (2008) y Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds (2011).

¿Qué fue de Viewtiful Joe?

Hoy en día, aunque no olvidado, Viewtiful Joe se ha limitado a aparecer en la forma de cameos. Por ejemplo, Rashid tiene un traje basado en Viewtiful Joe en Street Fighter V: Arcade Edition. Afortunadamente, Hideki Kamiya se ha visto interesado en hacer una nueva entrega.

Durante PAX East 2020, el director japonés reiteró que quiere hacer Viewtiful Joe 3 y muchos otros proyectos. ¿Quién sabe? Con suficiente presión a Capcom, los fanáticos podrían ver una nueva aventura del héroe cabezón en los próximos años. Por el momento habrá que limitarse de disfrutar de los títulos existentes, que han envejecido como un buen vino.