Nuevamente ha sido aplazado Mouse: P.I. Esta es su nueva fecha de lanzamiento

En esta ocasión se atrasa el lanzamiento de Mouse: P.I. For Hire para darle al juego los últimos retoques antes de su llegada al mercado.

En octubre del año pasado conocimos que Mouse: P.I. For Hire ya no iba a salir en el 2025, al tiempo que PlaySide confirmó el 19 de marzo de 2026 como la nueva fecha de lanzamiento. Sin embargo, la desarrolladora del juego ha vuelto a aplazar el lanzamiento de Mouse: P.I. For Hire.

¿Cuál es la nueva fecha de lanzamiento de Mouse: P.I. For Hire?

La nueva fecha de lanzamiento oficial de Mouse: P.I. For Hire será el 16 de abril de 2026. El juego estará disponible para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series, PC vía Steam y Nintendo Switch 2. Este ajuste de cuatro semanas —según los desarrolladores— responde a la necesidad de pulir los detalles finales del juego. Mouse: P.I. For Hire ha captado la atención del público por su estilo visual, el cual emula la animación de los años 30, combinado con una historia con tintes de cine negro.

El nuevo aplazamiento de Mouse: P.I. For Hire estuvo acompañado de una declaración oficial que Fumi Games y PlaySide Studios compartieron en las redes sociales del juego.

«Hola a todos,

Hoy tenemos una actualización importante para compartir con todos ustedes. Hemos tomado la decisión de mover la fecha de lanzamiento de MOUSE: P.I. for Hire al 16 de abril de 2026. A medida que nos acercamos a las etapas finales del desarrollo, queremos asegurarnos de tomar el tiempo y el cuidado extra necesarios para hacer de MOUSE: P.I. for Hire una experiencia para recordar. Nos mantenemos firmes en nuestro objetivo de ofrecerles el mejor juego que podamos, y eso tomará solo unas pocas semanas adicionales.

Estamos emocionados de compartir más del juego con ustedes en el periodo previo al lanzamiento. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias por su increíble apoyo. —Fumi Games y PlaySide Studios».

Vía: Gematsu

