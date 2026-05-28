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¿Cuál fue el papel de Marathon en el fin del desarrollo de Destiny 2?

Un reporte de Forbes revela datos sobre las causas del fin del desarrollo activo de Destiny 2, el cual finaliza el 9 de junio.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Un reporte del periodista Paul Tassi para el medio Forbes reveló nuevos detalles sobre los factores que llevaron a Bungie a detener el desarrollo de Destiny 2. Tras el lanzamiento la última actualización de Destiny 2, la comunidad del juego como servicio de Bungie manifestó de diversas maneras su descontento por el contenido entregado. Sin embargo, parece que esto no fue lo que desencadeno la decisión que puso punto y final a Destiny 2. Ya que, la información interna apunta a que las decisiones comerciales y la redistribución de recursos hacia otros proyectos de la compañía, como Marathon, sellaron de forma definitiva el destino de la aventura de nuestros guardianes.

¿Pero entonces, Marathon fue o no el culpable del fin de Destiny 2?

De acuerdo con las fuentes de Tassi, la inestabilidad comenzó tras el bajo rendimiento comercial de la expansión Los Confines del Destino. Sin embargo, las alarmas se encendieron por completo cuando el contenido posterior, Los Desertores, obtuvo peores resultados en ventas y retención de jugadores. Aunque Bungie evaluó diferentes escenarios antes de tomar la decisión final a inicios de este año, opciones como desarrollar Destiny 3 o relanzar el juego bajo el nombre de Destiny Infinity se descartaron debido a sus altísimos costos, estimados en cerca de 500 millones de dólares sin contar la operación de mercadeo.

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El rol de Marathon en el fin de Destiny 2 ha sido un factor clave a largo plazo. Ya que, Tassi explica que el éxito o fracaso inmediato de este nuevo juego no fue el detonante directo para cancelar Destiny 2. No obstante, el proyecto sí influyó de manera previa, ya que el desarrollo prolongado de Marathon provocó el desvío de una gran cantidad de recursos, lo que causó una reducción significativa en el soporte y tamaño de Destiny 2.

Mientras tanto, la comunidad de Destiny 2 se encuentra recolectando firmas para iniciar el desarrollo de Destiny 3 y Bungie ha revelado cuándo inicia la segunda temproada de Marathon. Ahora, solo resta ver como se desarrolla todo este asunto que alcanzará su clímax el 9 de junio cuando Bungie lance la última actualización de Destiny 2.

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Fuente: Forbes

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