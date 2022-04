¿Cuáles son los cambios que agrega la actualización gratuita de Captain Tsubasa: Rise of New Champions?

Hace ocho meses, Bandai Namco y Tamsoft lanzaron la actualización o parche 1.31 de Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Ahora, el juego de los»Supercampeones», como se le conoce en Latinoamérica a la obra de Yoichi Takahashi, ha recibido una nueva actualización. Así que, en este artículo, les contaremos todos los cambios que el parche o actualización 1.40 y 1.41 agregan a Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

¿Cuáles son los cambios que agrega el parche o actualización 1.40 y 1.41 a Captain Tsubasa: Rise of New Champions?

Para aquellos que quieran regresar al campo de juego y se pregunten cuáles son los cambios que Bandai Namco y Tamsoft han introducido en el parche o actualización 1.40 y 1.41 de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, deben sabe que en este parche se agregan modos y algunos cambios en el sistema de juego. El primero de estos cambios que llegan con la actualización gratuita del 2022 al juego de Captain Tsubasa del 2020 es un nuevo episodio protagonizado por Jito y Sano.

La actualización gratuita de Captain Tsubasa: Rise of New Champions nos permite jugar una historia individual con una de las parejas de la selección japonesa.

¿Qué contiene el pase de misión del personaje de Captain Tsubasa: Rise of New Champions?

Luego de dos años muchos se pueden preguntar qué contiene el pase de misión del personaje de Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Adicional a la actualización gratuita, Bandai Namco y Tamsoft han revelado un nuevo contenido DLC de pago para Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Este se llama pase de misión de personaje y les permite a los jugadores tener nuevas habilidades para los personajes que estarán incluidos en este DLC de pago. Los primeros personajes del pase de misión del personaje son Taro Misaki, Hikaru Matsuyama y el delantero estrela de la selección juvenil de Alemania Karl-Heinz Schneider.

Otros cambios que agrega la actualización gratuita de Captain Tsubasa: Rise of New Champions

La actualización gratuita de Captain Tsubasa: Rise of New Champions agrega cambios a la experiencia en línea. Estos son la adición de una antena para verificar la calidad de la conexión de nuestro oponente, ajustes a las animaciones de algunos poderes, balance en algunos movimientos o habilidades y ajustes a las descripciones de algunos movimientos.

Fuente: Bandai Namco