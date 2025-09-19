Videojuegos

Mortal Kombat: Legacy Kollection, estos son los juegos que tendrán rollback

Digital Eclipse ha revelado cuáles son los juegos de la Mortal Kombat: Legacy Kollection que tendrán rollback netcode.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

La semana pasada, durante el Nintendo Direct, fue revelada la fecha de lanzamiento de la Mortal Kombat: Legacy Kollection. Ahora, han sido revelado detalles sobre la primera colección de juegos de Mortal Kombat, los cuales confirman cuáles de los títulos tendrán rollback netcode.

¿Cuáles son los juegos de la Mortal Kombat: Legacy Kollection que tendrán rollback netcode?

El rollback netcode estará presente en las versiones de arcade y de consolas de 16-bit de los siguientes títulos de la Mortal Kombat: Legacy Kollection:

  • Mortal Kombat
  • Mortal Kombat 2
  • Mortal Kombat 3
  • Ultimate Mortal Kombat 3
  • Mortal Kombat 4
  • Mortal Kombat Trilogy

Cabe resaltar, que la versión WaveNet de Ultimate Mortal Kombat 3 tendrá funciones en línea y usará el rollback netcode. Además, se cree que la versión para 32X de Mortal Kombat 2 también la incluirá este netcode, aunque esto no se ha confirmado de manera definitiva.

Por otro lado, los juegos de Game Boy y Game Gear no tendrán multijugador en línea. Dan Amrich, desarrollador de la colección, explicó que la dificultad de emular los componentes multijugador de estos títulos se debe a que originalmente requerían cables de enlace. Aunque no hay garantías, se ha dejado abierta la posibilidad de que esta funcionalidad sea añadida futuras actualizaciones.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Mortal Kombat: Legacy Kollection?

La Mortal Kombat: Legacy Kollection ya tiene fecha de lanzamiento digital

Según el tráiler compartido en el Nintendo Direct de septiembre, la fecha de lanzamiento de Mortal Kombat: Legacy Kollection está programado para el jueves 30 de octubre de 2025.

Lista de juegos, hasta el momento, confirmados para aparecer en la Mortal Kombat: Legacy Kollection

  • Mortal Kombat (1992)​
  • Mortal Kombat 2 (1993)​
  • Mortal Kombat 3 (1995)​
  • Ultimate Mortal Kombat 3 (1995)​
  • Mortal Kombat 4 (1997)​
  • Mortal Kombat Trilogy (1996)
  • Mortal Kombat Advance (2001)​
  • Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002)​
  • Mortal Kombat: Tournament Edition (2003)​
  • Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997)​
  • Mortal Kombat: Special Forces (2000)
Dragon Ball: Sparking! Zero, Goku super saiyajin 4 y todo el contenido del segundo paquete DLC de Daima

Vía: Eventhubs

GTA tendrá una clase de historia en la Universidad de Tennessee, pero es un estudio serio a Estados Unidos, no a los juegos
Cuándo y dónde ver todos los anuncios de Capcom en Tokyo Game Show 2025
Guía Genshin Impact – Dónde están todos los Selenóculus en el mapa de Nod Krai (6.0)
Dragon Ball: Sparking! Zero, Goku super saiyajin 4 y todo el contenido del segundo paquete DLC de Daima
Podemos ver pingüinos y horror lovecraftiano en el primer tráiler de Penguin Colony
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior GTA tendrá una clase de historia en la Universidad de Tennessee, pero es un estudio serio a Estados Unidos, no a los juegos
No hay comentarios

Lo último

Ada Wong y Claire Redfield se unen a la colaboración de Resident Evil con Nikke
Videojuegos
Un vistazo a Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 para Switch y Switch 2
Videojuegos
15 años de Pokémon Black/White, ¿debemos resignarnos a que no habrá remake de la última gran generación?
Videojuegos
Fecha de lanzamiento, cambios y todo lo que sabemos de Dragon Quest VII Reimagined
Videojuegos