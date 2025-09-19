Mortal Kombat: Legacy Kollection, estos son los juegos que tendrán rollback

La semana pasada, durante el Nintendo Direct, fue revelada la fecha de lanzamiento de la Mortal Kombat: Legacy Kollection. Ahora, han sido revelado detalles sobre la primera colección de juegos de Mortal Kombat, los cuales confirman cuáles de los títulos tendrán rollback netcode.

¿Cuáles son los juegos de la Mortal Kombat: Legacy Kollection que tendrán rollback netcode?

El rollback netcode estará presente en las versiones de arcade y de consolas de 16-bit de los siguientes títulos de la Mortal Kombat: Legacy Kollection:

Mortal Kombat

Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 3

Ultimate Mortal Kombat 3

Mortal Kombat 4

Mortal Kombat Trilogy

Cabe resaltar, que la versión WaveNet de Ultimate Mortal Kombat 3 tendrá funciones en línea y usará el rollback netcode. Además, se cree que la versión para 32X de Mortal Kombat 2 también la incluirá este netcode, aunque esto no se ha confirmado de manera definitiva.

Yes, WaveNet will support online play. It wasn't implemented when Dan spoke at Gamescom, but it has been since, and will be available in October. — Digital Eclipse (@DigitalEclipse) September 17, 2025

Por otro lado, los juegos de Game Boy y Game Gear no tendrán multijugador en línea. Dan Amrich, desarrollador de la colección, explicó que la dificultad de emular los componentes multijugador de estos títulos se debe a que originalmente requerían cables de enlace. Aunque no hay garantías, se ha dejado abierta la posibilidad de que esta funcionalidad sea añadida futuras actualizaciones.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Mortal Kombat: Legacy Kollection?

Según el tráiler compartido en el Nintendo Direct de septiembre, la fecha de lanzamiento de Mortal Kombat: Legacy Kollection está programado para el jueves 30 de octubre de 2025.

Lista de juegos, hasta el momento, confirmados para aparecer en la Mortal Kombat: Legacy Kollection

Mortal Kombat (1992)​

Mortal Kombat 2 (1993)​

Mortal Kombat 3 (1995)​

Ultimate Mortal Kombat 3 (1995)​

Mortal Kombat 4 (1997)​

Mortal Kombat Trilogy (1996)

Mortal Kombat Advance (2001)​

Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002)​

Mortal Kombat: Tournament Edition (2003)​

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997)​

Mortal Kombat: Special Forces (2000)

Vía: Eventhubs