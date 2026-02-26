Cuáles son los escenarios y locaciones de Resident Evil Requiem

Videojuegos

Bienvenidos al Déjà vu.

La novena entrega numérica de la saga, Resident Evil Requiem, ya se encuentra entre nosotros (acá nuestra reseña) y con ello una nueva historia para el veterano Leon S. Kennedy, además de una no muy grata bienvenida para la analista del FBI, Grace Ashcroft. Este no es un mundo abierto, sobra recordar, por lo que siguiendo la fórmula tradicional de la serie con dos estilos de juego diferentes –supervivencia clásica para Grace y acción trepidante para Leon–, nos encontramos con nuevas locaciones y el regreso de escenarios que son un buen repaso para los jugadores que han seguido la franquicia desde sus inicios.

Resident Evil Requiem escenarios

Si bien la línea narrativa sigue la historia establecida por los ‘remakes’ Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4, los fanáticos no tendrán problemas para seguir los eventos que llevan a los siguientes lugares en Resident Evil Requiem.

Hotel Wrenwood

Tras el prólogo del juego, Grace Ashcroft regresa al Hotel Wrenwood como parte de su misión para investigar un quinto homicidio sospechoso, relacionado con una enfermedad no identificada. Durante su investigación, se encuentra de nuevo con Victor Gideon, el mismo responsable de la muerte de su madre. Tras el enfrentamiento resulta abrumada y finalmente el agresor la deja inconsciente.

Resident Evil Requiem escenarios

Elbridge

No es un escenario jugable, pero sí la entrada triunfal del viejo favorito del público: Leon S. Kennedy.

Centro de cuidados crónicos / Sanatorio Rhodes Hill

A pesar de su proximidad con Raccoon City, las instalaciones del sanatorio permanecieron prácticamente intactas, tanto por el brote del virus T de 1998 como por la posterior «Estrategia de Esterilización» que destruyó la ciudad en octubre de aquel mismo año. Tras el colapso de Umbrella Corporation en 2003, el edificio fue adquirido por el exinvestigador de Umbrella, Dr. Victor Gideon, quien posteriormente utilizó el sitio para sus propias actividades clandestinas.

Resident Evil Requiem escenarios

Dicho paso es necesario para llegar a la zona Este de Raccoon City y de ahí al centro de la ciudad, donde se encuentran algunas de las locaciones previamente visitadas por Leon, Claire y Jill, ahora en ruinas. El objetivo de Leon es recopilar información y sobrecargar de nostalgia a los jugadores.

Resident Evil Requiem escenarios

Raccoon City

En septiembre de 1998, Raccoon City se convirtió en el epicentro de un brote viral, posteriormente conocido como el Incidente de Raccoon City, causado por el virus T. La catástrofe culminó el 1ro de octubre de 1998, cuando el gobierno estadounidense implementó la «Estrategia de Esterilización», un ataque con misiles que destruyó completamente la ciudad en un esfuerzo por contener la infección. Las ruinas de Raccoon City están aisladas del público, con acceso restringido exclusivamente al personal del gobierno estadounidense.

Resident Evil Requiem escenarios

Una vez en el centro de Raccoon City, Leon se encuentra de nuevo con la legendaria comisaría de policía de Resident Evil 2, donde su historia inició. También aparece el orfanato y algunas calles de Resident Evil 3.

Centro del cráter y laboratorios ARK

La historia de Grace y Leon en Resident Evil Requiem converge en este lugar, así como muchos de los eslabones más importantes en toda la popular franquicia de Capcom, específicamente sus ‘remakes’.

Resident Evil Requiem escenarios

La verdad detrás de Raccoon City, reporte de Grace Ashcroft

Resident Evil Requiem se encuentra disponible en PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.

🦝

