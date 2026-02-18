¿Cuáles son los juegos que debo pasar antes de jugar Resident Evil Requiem (RE 9)?

Quedan escasos días para que Resident Evil Requiem salga oficialmente al mercado el 27 de febrero de 2026. Capcom busca que este juego cierre varios de los arcos argumentales de muchos de los protagonistas de los primeros juegos. Así que para aquellos jugadores que buscan comprender el contexto de la historia de Resident Evil Requiem sin completar la treintena de títulos existentes, ciertos juegos previos resultan fundamentales para estar preparados para la historia que vivirán Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft en Resident Evil Requiem. Así que A continuación, les compartiremos una lista de juegos necesarios para entender el noveno juego de la serie de survival horror de Capcom y que pueden jugar antes del estreno de la novena entrega numerada de Resident Evil.

Resident Evil Requiem: estos son los títulos que deben jugar antes del lanzamiento

Para abordar Resident Evil Requiem, el próximo 27 de febrero, con una base sólida deben jugar cuatro juegos, de los cuales uno nunca salió de PlayStation 2. Así que, antes de explicarles por qué son importantes estos títulos de Resident Evil para estar preparados para la historia de Requiem listaremos los juegos, con la salvedad de priorizar los remakes. Ya que, la historia de RE 9 usa los hechos del universo creado por estas adaptaciones contemporáneas.

Juegos cuya historia es necesaria para entender la historia de Resident Evil Requiem (RE 9):

Resident Evil 2 – Reseña

– Reseña Resident Evil 3 – Reseña

3 – Reseña Resident Evil Outbreak y File #2 – exclusivo de PlayStation 2.

– exclusivo de PlayStation 2. Resident Evil 4 – Reseña

Los orígenes de Leon S. Kennedy

Leon S. Kennedy es uno de los personajes centrales de Requiem. Así que para entender su evolución de oficial novato a agente experimentado, es necesario iniciar por Resident Evil 2. Este título introduce a Leon durante el incidente de Raccoon City. Además, el título establece su relación con la comisaría de policía (R.P.D.), un escenario que veremos en Resident Evil Requiem (RE 9). Además, el tráiler del juego presentado en el State of Play de febrero de 2026 confirma la presencia de Sherry Birkin, otro de los personajes principales de RE 2.

Por otro lado, Resident Evil 4 es necesario para contextualizar el estado actual de Leon. En este título, al igual que en Resident Evil: Code: Veronica, la escala del conflicto biológico se desarrolla en Europa y se profundiza en las capacidades de combate y la psicología de Leon.

¿Cómo se conecta Grace Ashcroft con la historia de Resident Evil Requiem?

Grace Ashcroft, es un personaje totalmente nuevo para muchos. Sin embargo, por su ascendencia, Grace está directamente conectada a Resident Evil Outbreak (2003) y a su secuela File #2 (2004). Aunque Outbreak fue un título enfocado en el multijugador cooperativo que mostraba la perspectiva de ciudadanos comunes durante el incidente de Raccoon City, su relevancia actual reside en el personaje de Alyssa Ashcroft.

Alyssa Ashcroft, periodista de profesión, fue una de las supervivientes clave del brote del Virus-T en Raccoon City. Durante los eventos de Outbreak, tras un ataque inicial en Jack’s Bar, inició su historia en el juego. Luego en File #2, Ashcroft regresó a un hospital privado de las montañas Arklay. En este lugar ella logra recuperar recuerdos reprimidos sobre la muerte de su colega Kurt en 1993. En este lugar, documentó las actividades ilícitas del director Al Lester y obtuvo evidencia sobre el programa de experimentación con humanos de la Corporación Umbrella.

Antes de la destrucción de la ciudad el 1 de octubre, Ashcroft escapó con testimonios y notas detalladas. Tras el incidente, publicó el artículo de investigación titulado «¿Qué es una B.O.W.? Destapando este horroroso proyecto secreto», pieza que fomentó el escrutinio público durante los denominados Juicios de Raccoon City. No obstante, debido a la postura oficial del gobierno de los Estados Unidos de negar la existencia de armas biológicas para encubrir su propia responsabilidad, su trabajo fue desestimado como material conspirativo. A pesar de la falta de reconocimiento oficial inmediato, Ashcroft continuó su labor informativa mientras criaba a su hija, Grace, quien posteriormente se integraría a las fuerzas de la ley federal.

Alyssa Ashcroft tiene un breve cameo en Resident Evil 7

Durante el incidente en la casa de los Baker, en Resident Evil 7: Biohazard, Ethan puede ver el recorte de un periódico del 2016. En este, Ashcroft escribió un artículo para The Dulvey Daily, un periódico local con sede en Dulvey Parish, Luisiana. En este articulo Alyssa analizaba las misteriosas desapariciones ocurridas en la ciudad durante los dos años anteriores. Estas desapariciones se convirtieron en uno de los únicos relatos públicos del desastre biológico que tuvo lugar allí. Sin embargo, el posterior encubrimiento y la cuarentena de la región afectada pusieron fin a cualquier búsqueda de estas personas desaparecidas, las cuales no fueron incluidas en la lista de fallecidos.

Otros juegos de Resident Evil que podrían ser importantes para entender la historia de Requiem

La configuración urbana de Raccoon City en el título Resident Evil Requiem se fundamenta en la previamente establecida por Resident Evil 3: Nemesis y en mayor medida en el remake del 2020 . A diferencia de otras entregas que limitan su acción a edificios cerrados, en RE 3, el jugador recorre vías públicas y zonas comerciales antes de su destrucción total. Adicionalmente, otro juego que vale la pena repasar es Resident Evil 6. Ya que, su conclusión reafirma a Leon como un agente fundamental del gobierno estadounidense, manteniendo su compromiso en la lucha contra el bioterrorismo a pesar del desgaste emocional. Además, en RE 6, Sherry Birkin cuenta con su propia campaña junto al hijo de Albert Wesker.

Resident Evil Requiem implementa mecánicas de las iteraciones más modernas de la franquicia, entre estas la perspectiva en primera persona. El sistema de cámara y la gestión de la atmósfera de vulnerabilidad que el jugador experimentará con Grace provienen directamente de Resident Evil 7: Biohazard. Por otro lado, Resident Evil Village sirve como base para la continuidad narrativa de los incidentes biológicos contemporáneos, lo cual esperamos ver durante la historia de Requiem o en los documentos que nos encontraremos mientras controlamos a Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft en RE 9.

Así que esto es todo lo que necesitan para estar preparados para la llegada de Resident Evil Requiem, el 27 de febrero.