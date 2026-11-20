Así como el mundo de Red Dead Redemption, su secuela y Red Dead Online manejan un sistema de honor para John y Arthur –más el avatar– que va desde lo más bajo como ‘Desperado’ hasta lo más alto como ‘Héroe’ del Viejo Oeste, la conducta y las acciones de Jason y Lucía en GTA VI determinan su perfil criminal, que va de Profesional a Hostil, Violento, Psicópata e Incorregible.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Grand Theft Auto 6. Seguir

Si bien no hay una forma correcta o incorrecta de jugar GTA VI, tus elecciones influyen en la historia, en las reacciones de tu pareja y en las interacciones con el resto del mundo. Si evitan la violencia innecesaria y cumplen sus objetivos de forma limpia, Jason y Lucía tenderán a tener un perfil Profesional, mientras que la brutalidad y el salvajismo los acercará a un perfil Violento o incluso Psicópata.

Cuando el comportamiento de Jason y Lucía sea de una violencia desmedida durante mucho tiempo, su perfil se volverá Incorregible de forma permanente. Su perfil criminal no se verá afectado por los delitos que tengan que cometer en las misiones de GTA VI, como asaltar negocios, golpes grandes o enfrentarse a enemigos. En cambio, si te excedes de forma reiterada e innecesaria, entonces empezarás a definir el perfil criminal de ambos.

Tanto Jason como Lucía tienen su propio perfil, aunque sus acciones pueden influir en el del otro cuando están juntos. Puedes consultar su perfil en el menú Jason y Lucía o, si solo quieres echar un vistazo rápido, manteniendo presionado el botón hacia la derecha del pad direccional.