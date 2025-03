Bleach: Rebirth of Souls, Bandai Namco nos muestra como “revertir el destino” con un nuevo tráiler

Quedan tan solo 15 días para el lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls y Bandai Namco y Tamsoft, estudio encargado del desarrollo del juego, han revelado un nuevo tráiler que lleva como subtitulo “Revierte el Destino”. En este nuevo adelanto de Bleach: Rebirth of Souls vemos un poco de las interacciones que tendrán cada uno de los personajes del juego, el cual abarcará el arco de la sociedad de almas, la batalla con los arrancar en el hueco mundo y la posterior batalla final con Aizen.

Si quieren conocer cómo funciona el sistema de combate en Bleach: Rebirth of Souls, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Todos los Personajes y fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls

Desde mitad del 2024 conocemos detalles de Bleach: Rebirth of Souls. Sin embargo, Bandai Namco no había revelado aún la fecha de lanzamiento. Afortunadamente, no terminamos el 2024 sin conocer la fecha de lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls, la cual ha quedado programada para el viernes 21 de marzo del 2025.

Nosotros hemos dedicado un espacio a cada uno de los 31 personajes que Bandai Namco ha presentado como peleadores seleccionables en Bleach: Rebirth of Souls. Así que si quieren conocer cada uno de los particulares estilos de pelea quetendrán los shinigami, vizard y arrancar en Bleach: Rebirth of Souls, les recomendamos seguir cada uno de los enlaces que hemos dejado a continuación:

Lista de personajes de Bleach: Rebirth of Souls:

Fuente: Bandai Namco