Videojuegos

Cuando Amazon le propuso algo ilegal a Nintendo en la era Wii y DS, Reggie Fils-Aimé tuvo que bloquear relaciones con el gigante comercial

Aquí no pasarás, Amazon.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Reggie Fils-Aimé, expresidente de Nintendo of America, reveló detalles sobre por qué la compañía dejó de vender consolas Wii y DS a través de Amazon en el pasado. La relación entre ambas compañías ha sido bastante turbulenta con el paso de los años, lo que ha provocado que interrumpieran su colaboración en varias ocasiones. Uno de los primeros casos se produjo durante la época de Wii y DS, la consola más vendida de Nintendo antes de Switch.

De acuerdo con Fils-Aimé, Amazon tenía una exigencia «ilegal». Básicamente, el gigante de las tiendas en línea «quería un apoyo desmesurado» para «poder ofrecer el precio más bajo y superar a Walmart». Aunque Nintendo señaló que esto no se podía permitir, era precisamente lo que Amazon quería. Reggie dijo lo siguiente durante una charla en el ciclo de conferencias del Centro de Juegos de la Universidad de Nueva York.

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«En aquel entonces, solo en América, Nintendo vendía 10 millones de DS al año, lo que generaba muchos ingresos. Teníamos una gran escala. Y, en ese momento, Amazon buscaba expandirse en el sector de los videojuegos. La mentalidad de Amazon en aquel entonces era tener el precio más bajo del mercado, incluso más bajo que Walmart. Y uno de sus ejecutivos me llamó… bueno, fue una conversación que me llegó después de que pasara por todos los niveles de mi organización de ventas, y básicamente lo que Amazon quería era una cantidad obscena de apoyo, apoyo financiero, para poder tener el precio más bajo y superar a Walmart. Literalmente le dije al ejecutivo: ‘¿Sabe que eso es ilegal, verdad? No puedo hacer eso’, ya sabes, te encuentras con el silencio del otro lado, ‘pero esto es lo que quiero'».

Literalmente dejamos de venderle a Amazon, y fue porque no iba a hacer nada ilegal. No iba a hacer nada que pusiera en riesgo la relación que tenemos con otros minoristas. Pero también sentó las bases para decir: «Mira, no me vas a presionar. Así es como hacemos negocios». Y así es como, con el tiempo, se construye el respeto.

En 2024, Nintendo y Amazon volvieron a dejar de trabajar juntos. Sin embargo, hicieron una tregua para el lanzamiento de Nintendo Switch 2. Días difíciles para el señor Bezos –aunque no lo mencionara directamente por obvias razones–.

🏴‍☠️

No ilegal

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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