Persona 6: fecha de lanzamiento y los protagonistas revelados en una filtración

Atlus lanzo Persona 5 el 15 de septiembre del 2016, han pasado 10 y aunque sabemos que Persona 6 se encuentra en desarrollo, no ha sido revelado al publico ningún tipo de información. Sin embargo, los rumores y «filtraciones» sobre Persona 6 se han incrementado este año, en cuál se cumplen 10 años sin un nuevo Persona. Ahora, una supuesta filtración surgida en las plataformas chinas Douyin y RedNote ha encendido las alarmas.

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Un miembro de un equipo de animación subcontratado presuntamente difundió diseños de personajes y arte de fondos que pertenecerían al desarrollo de Persona 6. Según la filtración, el responsable recibió una multa de 100.000 RMB —aproximadamente 53 millones de pesos— y diversas personas fueron contactadas de forma privada por enviados de Atlus para eliminar el material guardado en sus teléfonos.

¿Cuándo sale o será el lanzamiento de Persona 6?

El usuario @eXtas1stv afirmó, basándose en este reporte de RedNote, que Persona 6 tiene previsto su lanzamiento para el año 2027 y que el videojuego ya se encuentra en un estado de desarrollo completo en sus funciones. No obstante, el elemento central que otorga cierta credibilidad a este rumor —el cual no es eXtas1stv— es el historial de participación de lolilolailo, un conocido informante verificado por los moderadores del foro ResetEra.

Este filtrador cuenta con un historial de aciertos comprobados. Nueve meses antes de sus respectivos anuncios oficiales, adelantó la llegada de Persona 5 Royal a Xbox, así como el arribo de Persona 3 Portable y Persona 4 Golden a Xbox, Nintendo Switch y PC. Además, confirmó la existencia del videojuego Persona 3 Reload varios meses antes de su revelación formal.

En esta ocasión, lolilolailo asegura que los diseños de los personajes filtrados son legítimos. El material muestra a un chico rubio y a una joven de cabello negro y rojo en una estación de tren. Mientras @eXtas1stv sugirió inicialmente que habría protagonistas duales, lolilolailo aclaró que solo el chico rubio es el protagonista de la historia, mientras que la mujer no cumplirá ese rol.

¿Entonces cuándo Atlus anunciará Persona 6?

De llegar a ser cierto este rumor, el 2026 podría ser el año en el que se anuncie Persona 6. Algunos fanáticos piensan que el Summer Game Fest 2026 podría ser el evento indicado para revelar este juego. Este evento se llevará a cabo el 5 de junio, pero tres días antes será el State of Play de mitad de año. Esto sin contar que el 7 de junio será el Xbox Games Showcase 2026. Todos estos son eventos donde no sería descabellado pensar que Atlus revelará la primera información oficial de Persona 6.

No obstante, nuestra apuesta sería que en junio Atlus se dedicará a promocionar al remake de Persona 4. Así que, nosotros pensamos que Atlus presentará Persona 6 durante Tokyo Game Show 202, evento que se llevará a cabo del 17 al 21 de septiembre de 2026 en el centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón. Durante esos días, más precisamente el 15 de septiembre, Persona 5 cumple 10 años desde su lanzamiento original en Japón. Sea lo que sea deben estar pendientes, ya que, estaremos informando si sabemos más información sobre Persona 6.

Fuente: stage1st