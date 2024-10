Dragon Ball Daima llega a Sparking! ZERO, Kakarot y Xenoverse 2

Durante el panel de Dragon Ball Daima en la New York Comic Con, Bandai Namco ha revelado que varios DLC con personajes o contenido de Daima llegarán a tres de los juegos actuales de la franquicia Dragon Ball.

¿Cuáles son los DLC de Daima que llegarán a Dragon Ball Sparking! ZERO, Kakarot y Xenoverse 2?

El primer DLC que tendrá Dragon Ball: Sparking! ZERO estará ambientado en Super Hero y los primeros personajes confirmados serán Gamma 1 y 2. Ahora, en el panel de Dragon Ball Daima en la New York Comic Con fue revelado que a Dragon Ball: Sparking! ZERO llegarán como parte del segundo paquete DLC los personajes de Dragon Ball Daima Glorio y Vegeta (Mini). Cabe que Bandai Namco ha anunciado que los personajes del pase de temporada de Dragon Ball: Sparking! ZERO serán más de 20.

En el juego ya está, para aquellos que precompraron el juego, el personaje Goku (Mini) de Dragon Ball Daima.

Adicionalmente, también fue anunciado la primera parte del DLC Aventura a través del Reino de los Demonios de Dragon Ball Z: Kakarot que adaptará la historia de Daima.

Finalmente, a Dragon Ball Xenoverse 2 llegará Goku (Mini) de Dragon Ball Daima como personaje jugable. No obstante, Bandai Namco no reveló una ventana de lanzamiento para ninguno de estos DLC ambientados en Dragon Ball Daima los diferentes juegos de la franquicia creada por Akira Toriyama.

Dragon Ball Daima se puede ver todos los viernes a medio día en Crunchyroll y desde el viernes 18 de octubre el nuevo anime de la obra de Toriyama llegará a Netflix y Max en Latinoamérica. Dragon Ball: Sparking! ZERO salió al mercado el pasado 11 de octubre y pueden leer nuestra reseña en el siguiente enlace. Los demás juegos a los que llegará el contenido DLC de Dragon Ball Daima también los hemos reseñado y aquí pueden consultar nuestra opinión de cada uno de ellos:

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica