Cuándo empieza la temporada 1 de Black Ops 6 y cuál es el nuevo mapa

Aunque apenas han pasado dos semanas desde su lanzamiento, no cabe duda que el nuevo Call of Duty es uno de los juegos más exitosos del año. Ya se encaramó en las listas de los más vendidos y sus desarrolladores están listos para darle su primer gran paquete de contenido. Ya conocemos la fecha de inicio de la temporada 1 de Call of Duty: Black Ops 6 y los primeros detalles sobre su nuevo mapa y la nueva operadora.

¿Cuál es la fecha de inicio de la temporada 1 de Black Ops 6?

De acuerdo a la cuenta oficial de Twitter de la franquicia para Latinoamérica, la primera temporada de contenido de este megapopular juego empezará el jueves 14 de noviembre de 2024. Como es tradición, será una temporada compartida con Call of Duty Warzone y Warzone: Mobile, con los que compartirá pase de batalla, nuevas armas y otras novedades.

También sabemos que en su fecha de lanzamiento, la temporada 1 introducirá a Call of Duty: Black Ops 6 un nuevo mapa de Resurgimiento llamado Área 99. Ese se ubicará en una zona de armamento ultrasecreta del gobierno situada en el desierto de Nevada.

Tendremos más información sobre esta nueva temporada más adelante. Sigan pendientes.