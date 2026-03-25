Invincible Vs: así son los movimientos de pelea de Titan

Quarter Up continua revelando a los personajes que conformarán la plantilla de personajes de Invincible Vs en su lanzamiento y en está ocasión el turno es para Titan. Con esta adición, el elenco base se encuentra a solo un integrante de completar su lista de 18 personajes, entre los cuales se encuentra Invincible, Dupli-Kate, Omni-Man, Atom Eve y Battle Beast, entre otros.

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¿Cómo pelea Titan en Invincible Vs?

El tráiler de presentación de Titan se distingue que este personaje pertenece al arquetipo rushdown. Es así que su diseño está orientado a cerrar la distancia y presionar al oponente de manera constante. No obstante, el personaje cuenta con ataques de proyectil, lo que le permite gestionar el espacio y mantener el control en distintas distancias del escenario. Una de las características más relevantes de Titan es su acceso a movimientos con super armor (armadura). Esta propiedad permite que sus ataques no sean interrumpidos por los golpes del rival, facilitando la creación de aperturas para combos si el oponente ataca de forma descuidada.

Finalmente,Titan presenta una mecánica de gestión de recursos vinculada a su durabilidad. Su armadura de roca no es infinita. Ya que, el avance del combate o condiciones específicas pueden causar que esta se disipe. Al combatir en su forma básica, Titan pierde acceso a ciertas habilidades y ve reducida su resistencia. Para mitigar esta vulnerabilidad, el jugador debe utilizar mecánicas de recarga para reponer su protección.

¿Cuándo es y cuáles son los personajes que estarán disponibles en la beta abierta (gratis) de Invincible Vs?

Quarter Up también ha confirmado que llevarán a cabo un nuevo periodo de prueba o beta abierta (gratis), que se llevará a cabo del 9 al 11 de abril de 2026. Esta instancia de prueba permitirá a los usuarios evaluar la estabilidad de los servidores,10 personajes y seis escenarios que aparecerán en la versión final.

Los 10 personajes que estarán disponibles durante la beta abierta de Invincible Vs son:

Invincible Atom Eve Bulletproof Thula Rex Splode Battle Beast Omni-Man Robot Monster Girl Allen the Alien

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Invincible VS?

Durante el 2026 llegarán cuatro personajes adicionales como parte del primer pase de temporada de Invincible Vs.

Invincible VS, el juego de pelea por equipos (tag-team), está programado llegar 30 de abril de 2026 y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El tráiler de Ella Mental también sirvió para confirmar el tamaño exacto del roster inicial del juego: 18 personajes en total. Los luchadores confirmados hasta el momento incluyen a: Invincible, Atom Eve, Bulletproof, Thula, Rex Splode, Battle Beast, Omni-Man, Cecil, Monster Girl y Robot. Esto deja pendiente la revelación de los siete personajes restantes.

Fuente: canal oficial de Invincible VS en YouTube