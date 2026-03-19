Fatal Fury: City of the Wolves, SNK revela la fecha de lanzamiento de Blue Mary

El mes pasado se unió Nightmare Geese a Fatal Fury: City of the Wolves y ahora, SNK ha revelado el primer tráiler con la fecha de lanzamiento de Blue Mary. Ella es la tercera luchadora en unirse a la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves

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¿Cuándo estará disponible Blue Mary en Fatal Fury: City of the Wolves?

Blue Mary, luchadora que realizó su primera aparición en Fatal Fury 3: Road to the Final Victory, estará disponible a partir del próximo jueves 26 de marzo para los poseedores del segundo pase de temporada de Fatal Fury: City of the Wolves. El diseño de Blue Mary en esta entrega toma elementos de sus apariciones en la subserie Real Bout, incorporando una chaqueta con detalles de pelaje. En cuanto a su estilo de pelea, Blue Mary mantiene su estilo basado en el Sambo. Este es un sistema de agarres y llaves de sumisión, pero adaptado a las mecánicas contemporáneas de esta entrega.

La principal novedad radica en la integración de sus movimientos clásicos con el Sistema REV, la mecánica central de City of the Wolves. Esto permite a los jugadores utilizar sus herramientas tradicionales de formas inéditas. Ya sea extendiendo combos o potenciando ataques especiales bajo las reglas de gestión de energía del juego.

¿Cuándo saldrán los nuevos personajes de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Kim Jae Hoon – ya disponible: 2026: el segundo hijo de Kim Kaphwan cuenta con un estilo de pelea que adapta movimientos de Taekwondo. Jae Hoon se diferencia de su hermano Dong Hwan por el uso de técnicas de fuego y el parecido de estas con las de su padre.

2026: el segundo hijo de Kim Kaphwan cuenta con un estilo de pelea que adapta movimientos de Taekwondo. Jae Hoon se diferencia de su hermano Dong Hwan por el uso de técnicas de fuego y el parecido de estas con las de su padre. Nightmare Geese – ya disponible: este personaje es una variante basada en el icónico villano, el cual —según SNK— para ser un personaje jugable ha sido equilibrado. Para lograr esto, su lista de movimientos ha sido organizada y simplificada para que sea funcional como personaje seleccionable, eliminando el exceso de técnicas que poseía en su rol original de jefe controlado por la CPU.

este personaje es una variante basada en el icónico villano, el cual —según SNK— para ser un personaje jugable ha sido equilibrado. Para lograr esto, su lista de movimientos ha sido organizada y simplificada para que sea funcional como personaje seleccionable, eliminando el exceso de técnicas que poseía en su rol original de jefe controlado por la CPU. Blue Mary – lanzamiento 26 de marzo: aunque es un personaje recurrente en The King of Fighters, el equipo de desarrollo la ha rediseñado para recuperar su esencia de la saga Fatal Fury. Su estilo de combate aprovecha sus características de “personaje de agarres” ( grappler ), utilizando el sistema REV Accel como eje principal para generar ofensivas constantes.

aunque es un personaje recurrente en The King of Fighters, el equipo de desarrollo la ha rediseñado para recuperar su esencia de la saga Fatal Fury. Su estilo de combate aprovecha sus características de “personaje de agarres” ( ), utilizando el sistema como eje principal para generar ofensivas constantes. Wolfgang Krauser – lanzamiento abril 2026: él es el antagonista de la segunda entrega de Fatal Fury, el cual regresa con una recreación visual en 3D que busca equilibrar sus diversas apariciones previas. Su diseño mantiene el Kaiser Wave como técnica central, respetando la escala masiva del personaje.

Fuente: SNK