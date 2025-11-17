Videojuegos

Free Fire tendrá una colaboración con Jujutsu Kaisen, estos son los personajes y el mes en el que inicia

Free Fire y Jujutsu Kaisen tendrán una colaboración y el primer tráiler revela algunos de los personajes que harán parte de ella.

A penas la semana pasada conocimos toda la información dela colaboración entre Free Fire y Digimon. Ahora, Garena ha revelado —con un nuevo tráiler— que Jujutsu Kaisen será el siguiente anime en tener una colaboración con Free Fire.

¿Cuándo inicia la colaboración entre Free Fire y Jujutsu Kaisen?

El tráiler confirma que en enero del 2026 dará inicio la colaboración entre Free Fire y Jujutsu Kaisen. El adelanto muestra a Kelly interactuando con una maldición cuando encuentra un dedo de Sukuna —asemejándose un poco al primer episodio del anime Jujutsu Kaisen— para luego mostrar a Nobara, Megumi, Satoru Gojo y Yuji Itadori. Finalmente, el tráiler revela a Sukuna sin dar más información sobre el contenido de la colaboración.

Garena describe la colaboración entre Free Fire y Jujutsu Kaisen de la siguiente manera:

Las sombras se ciernen sobre Bermuda. La lucha de Kelly a penas comienza Los poderosos hechiceros Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki y Satoru Gojo están reuniendo sus fuerzas para la batalla definitiva. Free Fire × Jujutsu Kaisen llegará en enero 2026. ¡Mantente alerta!

Códigos para Free Fire Max activos desde el lunes 17 de noviembre

A continuación, les compartimos la lista de códigos para Free Fire Max disponibles por 24 horas. Cabe resaltar, que el funcionamiento de los códigos depende de los servidores. Así que algunos pueden o no funcional en el momento que vean este artículo.

  • ZRJAPH294KV5
  • MCPW2D1U3XA3
  • X99TK56XDJ4X
  • FFR4G3HM5YJN
  • FF1V2CB34ERT
  • FFB2GH3KJL56
  • FF5B6YUHBVF3
  • FF7TRD2SQA9F
  • FFK7XC8P0N3M
  • 590XATDKPVRG28N

¿Cuándo sale o es el estreno en salas de cine de Colombia, México y Latinoamérica de la película Jujutsu Kaisen: Ejecución?

¿Cuál es la fecha de estreno en Crunchyroll de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen?

La película Jujutsu Kaisen: Ejecución será estrenada en las salas de cine de Colombia, México, Argentina y otros países de Latinoamérica el jueves 20 de noviembre. Finalmente, el público de España, podrá ver la película Jujutsu Kaisen: Ejecución una semana antes, el viernes 14 de noviembre.

Fuente: Garena Free Fire LATAM

