The King of Fighters XV: tráiler revela cómo pelea Shingo Yabuki y cuándo inicia la temporada 2

Hace tres meses conocimos a el «Team Samurai», el cual fue el último equipo de la primera temporada de The King of Fighters XV (KOF XV). Unas semanas después, SNK reveló que Shingo Yabuki sería el personaje DLC con el que se dará inicio a la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF XV). Ahora, luego de varias semanas sin noticias y con una comunidad a la expectativa de un parche de balance que ajuste a algunos personajes, la desarrolladora de Osaka por fin ha revelado que la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF XV) iniciará el martes 17 de enero del 2023.

El adelanto revela cuáles son dos de los seis personajes que, junto a Shingo y Kim, conformarán la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF XV).

Adicional a la fecha de inicio de la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF XV), SNK anunció la ruta de lanzamientos que tendrá su juego de pelea insignia a lo largo del 2023.

¿Cuál es la ruta de lanzamiento y que personajes conformarán la temporada 2 de KOF XV?

Para aquellos que se pregunten cuántos personajes tendrá la temporada 2 de KOF XV, les contamos que esta tendrá seis personajes. Desconocemos, sí alguno de los dos que no han sido revelados debutará en The King of Fighters XV.

SNK no se guardó nada, ya que en el tráiler que muestra cómo pelea Shingo Yabuki se aprecia la ruta de lanzamiento que tendrá la temporada 2 de KOF XV a lo largo del 2023. De esta forma conocemos que, junto a Shingo Yabuki —personaje que llegará el próximo martes 17 de enero— SNK agregará un parche de balance que ajustará a los actuales personajes de KOF XV. Luego, entre el segundo cuarto y el tercero del año 2023 llegará Kim Kaphwan y la actualización que agregará el juego cruzado entre plataformas.

La mitad del 2023 la cierra Sylvie Paula Paula, personaje que se unirá al grupo de luchadores de KOF XV antes de terminar el segundo trimestre del 2023.

En el tercer trimestre del 2023, SNK agregará a Nadj —personaje que debutó en KOF XIV— como parte de la temporada 2 de The King of Fighters XV. Este fue el último personaje que SNK anunció —con su identidad— en el tráiler que muestra cómo pelea Shingo Yabuki. Sin embargo, antes de terminar el 2023 SNK cerrará la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF XV) con dos personajes, que por el momento no han sido revelados. ¿Quiénes serán estos dos persones que finalizarán la temporada 2 de KOV XV?

¿Cómo pelea Shingo Yabuki en The King of Fighters XV (KOF XV)?

Al parecer el entrenamiento, o el viaje al pasado del ‘manga’ ‘spin off’, han provocado que Shingo libere «su llama interna».

Si son aquellos que están a la expectativa por conocer como pelea Shingo Yabuki en KOF XV, les contamos que este personaje —el cual debutó en KOF 97— tiene intacto su lista de movimientos. Sin embargo, a pesar de ver que las propiedades de ‘critical’ siguen intactas en algunos de los golpes, se evidencia que uno que otro de los movemos de Shingo por fin tienen indicios de liberar llamas.

No solo los divertidos movimientos de Shingo Yabuki regresan en KOF XV, ya que Takehito Koyasu —conocido por ser el ‘seiyu’ o actor de voz de Ryosuke Takahashi en Initial D y MF Ghost o Dio en Jojo’s Bizarre Adventure— volverá a dar vida al discípulo de Kyo Kusanagi.

¿Qué más llegará el 17 de enero del 2023 a The King of Fighters XV (KOF XV)?

El 17 de enero no solo inicia la segunda temporada (2) de The King of Fighters XV (KOF XV). Además de lo ya mencionado, SNK anunció en sus redes sociales que el próximo martes agregará 15 canciones a la DJ Station.

On January 17, 15 staff roll songs from previous mainline KOF titles will be added free of charge to KOF XV’s DJ STATION, which allows players to customize the BGM during their matches with their favorite songs. #KOF #KOF15 #KOFXV pic.twitter.com/YLvcWX2MyK — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) January 10, 2023 El 17 de enero serán agregadas vía actualización las canciones de los créditos de 15 de los títulos de la franquicia.

Si no conocen cómo desbloquear las bandas sonoras de la DJ Station, les compartimos una guía detallada para desbloquear las bandas sonoras y los finales secretos de The King of Fighters XV (KOF XV).

Fuente: canal oficial de SNK en YouTube