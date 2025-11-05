Cuándo llega la skin de Krusty el payaso a Fortnite

No hay duda de que la colaboración con Los Simpson ha sido un éxito. Hay un número increíble de jugadores recorriendo el mapa de Springfield tratando de completar todas las misiones secretas y los Homeros y Marge abundan en todos los modos de juego. Pero hay más atuendos por llegar. Una de las skins más deseadas de la colaboración es la de Krusty el payaso —que actualmente aparece como un jefe en el mapa— y ya sabemos cuándo estará a la venta en la tienda de Fortnite.

De acuerdo al siempre acertado informante y minero de datos iFireMonkey, el lote y la skin de Krusty aparecerá en la tienda el jueves 6 de noviembre de 2025 a las siguientes horas:

México : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Argentina, Chile : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. España: 1:00 a.m. del viernes 7 de noviembre

La skin se podrá comprar sola o en un lote que incluye lo siguiente (nombres por confirmar):

Atuendo Krusty el payaso

Mochila retro Señor Teeny

Pico animales de globos

Gesto carrito de payaso

Al momento de hacer esta nota no podemos confirmar cuál será el precio de la skin de Krusty ni de su lote en la tienda de Fortnite, pero lo más probable es que el atuendo cueste 1500 Monedas V y que el lote cueste 2000 Monedas V.