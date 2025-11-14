¿Cuándo llega la skin de Moe de Los Simpson a Fortnite?

Homero, Marge y Flanders están en el pase de batalla. Bart, Lisa y Krusty el payaso ya pasaron por la tienda. Ahora estamos esperando que lleguen los otros dos personajes de Los Simpson que anunciaron para Fortnite: Uno de ellos es Tomy (Scratchy), el gato del violento dibujo animado, y el otro es Moe Szyslack cuya fecha de lanzamiento finalmente conocemos.
Gracias al minero de datos FireMonkey podemos ver cómo luce la skin de Moe, qué objetos le acompañarán y cuándo se pondrá a la venta. Como pueden ver en la siguiente imagen, solamente va a estar acompañada de dos objetos cosméticos. El paquete incluirá:
- Atuendo de Moe Szyslak
- Pico Teléfono de la taberna de Moe
- Gesto Llamarada Moe
Pero lo que ustedes quieren saber es cuándo podrán comprarla. Según el informante, la skin de Moe de la colaboración con Los Simpson se pondrá a la venta el sábado 15 de noviembre de 2025 a las siguientes horas:
- México: 6:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 7:00 p.m.
- Argentina, Chile: 9:00 p.m.
- España: 1:00 a.m. (domingo 16)
Una vez llegue Moe, Tomy será la única skin faltante del ‘crossover’… al menos entre las anunciadas. A lo mejor Epic Games nos tiene una sorpresa y hay otro personaje de Los Simpsons esperando hacer su debut en la Isla.