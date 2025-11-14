¿Cuándo llega la skin de Moe de Los Simpson a Fortnite?

Homero, Marge y Flanders están en el pase de batalla. Bart, Lisa y Krusty el payaso ya pasaron por la tienda. Ahora estamos esperando que lleguen los otros dos personajes de Los Simpson que anunciaron para Fortnite: Uno de ellos es Tomy (Scratchy), el gato del violento dibujo animado, y el otro es Moe Szyslack cuya fecha de lanzamiento finalmente conocemos.

Gracias al minero de datos FireMonkey podemos ver cómo luce la skin de Moe, qué objetos le acompañarán y cuándo se pondrá a la venta. Como pueden ver en la siguiente imagen, solamente va a estar acompañada de dos objetos cosméticos. El paquete incluirá:

Atuendo de Moe Szyslak

Pico Teléfono de la taberna de Moe

Gesto Llamarada Moe

Pero lo que ustedes quieren saber es cuándo podrán comprarla. Según el informante, la skin de Moe de la colaboración con Los Simpson se pondrá a la venta el sábado 15 de noviembre de 2025 a las siguientes horas:

México : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Argentina, Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 1:00 a.m. (domingo 16)

Una vez llegue Moe, Tomy será la única skin faltante del ‘crossover’… al menos entre las anunciadas. A lo mejor Epic Games nos tiene una sorpresa y hay otro personaje de Los Simpsons esperando hacer su debut en la Isla.