Videojuegos

¿Cuándo llega la skin de Moe de Los Simpson a Fortnite?

"¿Hay aquí algún Alcor? Su apellido es Noque".

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Homero, Marge y Flanders están en el pase de batalla. Bart, Lisa y Krusty el payaso ya pasaron por la tienda. Ahora estamos esperando que lleguen los otros dos personajes de Los Simpson que anunciaron para Fortnite: Uno de ellos es Tomy (Scratchy), el gato del violento dibujo animado, y el otro es Moe Szyslack cuya fecha de lanzamiento finalmente conocemos.

Gracias al minero de datos FireMonkey podemos ver cómo luce la skin de Moe, qué objetos le acompañarán y cuándo se pondrá a la venta. Como pueden ver en la siguiente imagen, solamente va a estar acompañada de dos objetos cosméticos. El paquete incluirá:

- Publicidad -
  • Atuendo de Moe Szyslak
  • Pico Teléfono de la taberna de Moe
  • Gesto Llamarada Moe

Pero lo que ustedes quieren saber es cuándo podrán comprarla. Según el informante, la skin de Moe de la colaboración con Los Simpson se pondrá a la venta el sábado 15 de noviembre de 2025 a las siguientes horas:

  • México: 6:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 7:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 9:00 p.m.
  • España: 1:00 a.m. (domingo 16)

Una vez llegue Moe, Tomy será la única skin faltante del ‘crossover’… al menos entre las anunciadas. A lo mejor Epic Games nos tiene una sorpresa y hay otro personaje de Los Simpsons esperando hacer su debut en la Isla.

Más de Fortnite en GamerFocus

 ¿Cuándo llega la skin de Moe de Los…
Estas son las skins y objetos de Tyler…
Dónde y cuándo ocurren las tormentas de rosquillas…
El nuevo corto animado de Los Simpson x…
Fortnite recibirá contenido de la temporada 5 de…
Este es Disneyland Game Rush, el modo de…
Todo lo revelado sobre Metroid Prime 4: Beyond en el nuevo video – historia, escenarios, amiibo y más
Estas son las skins y objetos de Tyler The Creator en Fortnite
Fecha, banners, código y eventos de la versión 2.4 de Zenless Zone Zero
Cuidado con los sesgos sobre lo que es y no la preservación personal de videojuegos retro
¡Viva Las New Vegas! La casa invita con todo en el nuevo tráiler de la temporada 2 de Fallout
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Todo lo revelado sobre Metroid Prime 4: Beyond en el nuevo video – historia, escenarios, amiibo y más
No hay comentarios

Lo último

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage: todos los cambios y ajustes de la actualización 1.07
Videojuegos
Roblox Ice Fishing Simulator Base de pesca
Roblox Códigos de Ice Fishing Simulator (Noviembre 2025)
Videojuegos
Monarch: Legacy of Monsters, tráiler de la temporada 2 le da la bienvenida a Kong
Cine y TV
Solo Leveling: KARMA, Netmarble presenta el opening del juego en G-STAR 2025
Videojuegos