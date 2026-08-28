Cuándo llegan los Espíritus Exploradores de Tormenta a Fortnite y qué hacen

Desde que empezó la actual temporada de Fortnite y vimos todos los nuevos tipos de Espíritus conocíamos que había un ‘sprite’ que estaba en los datos del juego pero aún no había forma de conseguir: el Espíritu ‘Storm Scout’ (Exploradores de Tormenta o Cazatormentas). Ya sabemos cuándo estará disponible y les vamos a dar todos los datos.

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De acuerdo a las cuentas oficiales del juego en redes sociales, estos Espíritus se estrenarán en la ‘Hora de Poder’ del sábado 29 de agosto de 2026 a las siguientes horas:

México : 12:00.m

: 12:00.m Colombia, Perú, Ecuador : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Chile : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Argentina : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. España: 8:00 p.m.

Aunque la Hora de Poder solo dura dos horas, estos sprites se quedarán en el juego después de que terminen. Durante ese evento también aparecerán más a menudo los Espíritus de Sonic, Tails y Shadow; las zapatillas de Sonic de rareza mítica serán más comunes y las vidas extra y extractores portátiles pueden salir en cofres.

Si se pierden el evento de Hora de Poder, esas dos horas se repetirán siete horas después.

Storm Scout Sprites are getting hacked into Power Hours tomorrow 👾



🕑 2 PM ET – 4 PM ET | Again at 9 PM ET – 11 PM ET pic.twitter.com/DfPME3tprr — Fortnite (@Fortnite) August 28, 2026

En cuánto qué hacen los Espíritus Storm Scouts (Exploradores de Tormenta, Cazatormentas o como se llamen), según las filtraciones darán un efecto de Impulso y Esprint infinito tras sufrir 10 puntos de daño en la tormenta. Esto es lo que dura el efecto dependiendo del nivel:

Nivel 1 – Tras sufrir 10 puntos de daño en la Tormenta, recibe efecto de Impulso y Esprint infinito por 12 segundos.

Tras sufrir 10 puntos de daño en la Tormenta, recibe efecto de Impulso y Esprint infinito por 12 segundos. Nivel 2 – Tras sufrir 10 puntos de daño en la Tormenta, recibe efecto de Impulso y Esprint infinito por 12 segundos.

Tras sufrir 10 puntos de daño en la Tormenta, recibe efecto de Impulso y Esprint infinito por 12 segundos. Nivel 3 – Tras sufrir 10 puntos de daño en la Tormenta, recibe efecto de Impulso y Esprint infinito por 12 segundos.

Tras sufrir 10 puntos de daño en la Tormenta, recibe efecto de Impulso y Esprint infinito por 12 segundos. Nivel 4 – Tras sufrir 10 puntos de daño en la Tormenta, recibe efecto de Impulso y Esprint infinito por 12 segundos.

Tras sufrir 10 puntos de daño en la Tormenta, recibe efecto de Impulso y Esprint infinito por 12 segundos. Nivel 5 – Tras sufrir 10 puntos de daño en la Tormenta, recibe efecto de Impulso y Esprint infinito por 12 segundos. También revela la ubicación del siguiente círculo de tormenta.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.