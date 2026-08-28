Videojuegos

Cuándo llegan los Espíritus Exploradores de Tormenta a Fortnite y qué hacen

Esta lloviendo, pero mojarse vale la pena.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Desde que empezó la actual temporada de Fortnite y vimos todos los nuevos tipos de Espíritus conocíamos que había un ‘sprite’ que estaba en los datos del juego pero aún no había forma de conseguir: el Espíritu ‘Storm Scout’ (Exploradores de Tormenta o Cazatormentas). Ya sabemos cuándo estará disponible y les vamos a dar todos los datos.

De acuerdo a las cuentas oficiales del juego en redes sociales, estos Espíritus se estrenarán en la ‘Hora de Poder’ del sábado 29 de agosto de 2026 a las siguientes horas:

- Publicidad -
  • México: 12:00.m
  • Colombia, Perú, Ecuador: 1:00 p.m.
  • Chile: 2:00 p.m.
  • Argentina: 3:00 p.m.
  • España: 8:00 p.m.

Aunque la Hora de Poder solo dura dos horas, estos sprites se quedarán en el juego después de que terminen. Durante ese evento también aparecerán más a menudo los Espíritus de Sonic, Tails y Shadow; las zapatillas de Sonic de rareza mítica serán más comunes y las vidas extra y extractores portátiles pueden salir en cofres.

Si se pierden el evento de Hora de Poder, esas dos horas se repetirán siete horas después.

En cuánto qué hacen los Espíritus Storm Scouts (Exploradores de Tormenta, Cazatormentas o como se llamen), según las filtraciones darán un efecto de Impulso y Esprint infinito tras sufrir 10 puntos de daño en la tormenta. Esto es lo que dura el efecto dependiendo del nivel:

  • Nivel 1 – Tras sufrir 10 puntos de daño en la Tormenta, recibe efecto de Impulso y Esprint infinito por 12 segundos.
  • Nivel 2 – Tras sufrir 10 puntos de daño en la Tormenta, recibe efecto de Impulso y Esprint infinito por 12 segundos.
  • Nivel 3 – Tras sufrir 10 puntos de daño en la Tormenta, recibe efecto de Impulso y Esprint infinito por 12 segundos.
  • Nivel 4 – Tras sufrir 10 puntos de daño en la Tormenta, recibe efecto de Impulso y Esprint infinito por 12 segundos.
  • Nivel 5 – Tras sufrir 10 puntos de daño en la Tormenta, recibe efecto de Impulso y Esprint infinito por 12 segundos. También revela la ubicación del siguiente círculo de tormenta.

Más sobre Fortnite

Así luce la skin y alas de Lilith en Fortnite con su apariencia de Borderlands 4
 Así luce la skin y alas de Lilith…
Crash Bandicoot y Spyro llegarán pronto a Fortnite, detalles de los cosméticos y fecha de lanzamiento
 Crash Bandicoot y Spyro llegarán pronto a Fortnite,…
Fecha, hora y cómo participar en el evento de historia de Fortnite OG: El enfrentamiento «final» del mecha contra el monstruo
 Fecha, hora y cómo participar en el evento…
Todos los Espíritus nuevos de la temporada 4 de Fortnite Capítulo 7
 Todos los Espíritus nuevos de la temporada 4…
Dónde están todas las partes de Wrixel en el mapa de Fortnite (misión ‘Crea tu propio Wrixel’)
 Dónde están todas las partes de Wrixel en…
Todos los códigos de ‘hacks de sala’ que podemos usar en el panel de administración de Fortnite (Actualizado)
 Todos los códigos de ‘hacks de sala’ que…

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Más de:
Fortnite Fortnite
Guía Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, así se desbloquea a Snake fumando en MGS 4: Guns of the Patriots
Los cavernícolas Joe & Mac están de regreso en una genial colección de juegos retro
Star Wars Zero Company – Reseña (PC)
Así luce la skin y alas de Lilith en Fortnite con su apariencia de Borderlands 4
The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered deja ver su jugabilidad para Nintendo Switch 2
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Guía Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, así se desbloquea a Snake fumando en MGS 4: Guns of the Patriots
No hay comentarios

Lo último

Pudimos ver más de la serie animada Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu en Pokémon XP, nuevo tráiler e imágenes
Cine y TV
La aplicación de Crunchyroll dejará de funcionar en Nintendo Switch
Tecnología
¡De milagro no explotó! Así fue como el juego de pelea de Hokuto no Ken se volvió de culto gracias a sus fallas
Videojuegos
Estas son las cartas del TCG de One Piece ilustradas por Yoshitaka Amano
Cultura POP