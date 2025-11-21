Cuando llegan Tomy y Daly a la tienda de Fortnite y qué trae su lote

Las mayores estrellas de la televisión de Springfield se unirán pronto a la batalla campal. Desde que anunciaron la temporada de Los Simpson en Fortnite sabíamos que tendríamos una skin de Tomy —De Tomy y Daly (también conocidos como Rasca y Pica o Itchy & Scratchy), la caricatura favorita de Bart y Lisa en Los Simpsons— y finalmente sabemos cuándo aparecerá en la tienda acompañado del ratón que lo atormenta.
Epic Games había dicho hace un par de días que llegarían esta semana, pero ya podemos confirmar que estarán en la tienda del juego a partir del sábado 22 de noviembre de 2025 a la hora de actualización de la tienda.
- México: 6:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 7:00 p.m.
- Argentina, Chile: 9:00 p.m.
- España: 1:00 a.m. del domingo 23
El Lote de Tomy y Daly (Rasca y Pica / Itchy & Scratchy) en Fortnite incluirá los siguientes objetos cosméticos:
- Atuendo de Tomy + Estilo LEGO
- Compañero Daly
- Pico
Esta será la penúltima skin de Los Simpson que llegará a Fortnite durante esta temporada especial. La próxima semana llegará el atuendo de Homero en su ropa interior.
GF Hub Related
- 1. Fecha y hora del evento en vivo del final del capítulo 6 de Fortnite, revelan skin de ‘la novia’ de Kill Bill
- 2. Dónde y cuándo aparecen los clones de Homero en el mapa de Los Simpson en Fortnite
- 3. Consigan gratis la skin Jinete del equipo cariñoso en Fortnite
- 4. El tercer corto animado de Los Simpson y Fortnite trae la invasión de Homeros y el Homero gigante
- 5. ¿Cuándo llega la skin de Moe de Los Simpson a Fortnite?
- 6. Estas son las skins y objetos de Tyler The Creator en Fortnite