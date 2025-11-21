Cuando llegan Tomy y Daly a la tienda de Fortnite y qué trae su lote

Las mayores estrellas de la televisión de Springfield se unirán pronto a la batalla campal. Desde que anunciaron la temporada de Los Simpson en Fortnite sabíamos que tendríamos una skin de Tomy —De Tomy y Daly (también conocidos como Rasca y Pica o Itchy & Scratchy), la caricatura favorita de Bart y Lisa en Los Simpsons— y finalmente sabemos cuándo aparecerá en la tienda acompañado del ratón que lo atormenta.

Epic Games había dicho hace un par de días que llegarían esta semana, pero ya podemos confirmar que estarán en la tienda del juego a partir del sábado 22 de noviembre de 2025 a la hora de actualización de la tienda.

México : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Argentina, Chile : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. España: 1:00 a.m. del domingo 23

El Lote de Tomy y Daly (Rasca y Pica / Itchy & Scratchy) en Fortnite incluirá los siguientes objetos cosméticos:

Atuendo de Tomy + Estilo LEGO

Compañero Daly

Pico

Esta será la penúltima skin de Los Simpson que llegará a Fortnite durante esta temporada especial. La próxima semana llegará el atuendo de Homero en su ropa interior.

No. No es broma.