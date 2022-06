En el 2022, One Piece —la obra del ‘mangaka’ Eiichirō Oda, cumple 25 años y uno de los proyectos que saldrá durante la celebración es el videojuego llamado One Piece Odyssey. Este juego, lo conocimos hace dos meses, durante un evento especial de One Piece en Japón. Ahora, durante el Summer Game Fest 2022, Bandai Namco ha revelado un nuevo tráiler de One Piece Odyssey protagonizado por el capitán de los sombrero de paja Monkey D. Luffy y la tripulación —sin Jimbe— del Thousand Sunny.

¿Cuál es la historia o de qué se trata One Piece Odyssey?

Bandai Namco ha descrito One Piece Odyssey como un RPG lleno de elementos únicos de las aventuras del universo del ‘manga’ y ‘anime’ de One Piece. Adicionalmente, Bandai Namco afirma que One Piece Odyssey ha estado en desarrollo desde hace varios años. Esto con el fin de recrear de manera adecuada el mundo de la obra de Eiichirō Oda.

La historia de One Piece Odyssey contará con diseños de personajes y monstruos hechos por Eiichirō Oda.

Según Bandai Namco, la historia de One Piece Odyssey comienza cuando Luffy y los demás sombrero de paja son «tragados» por una tormenta en el mar. Como resultado de este suceso, el barco de los sombrero de paja llamado Thousand Sunny queda averiado y la tripulación comandada por Monkey D. Luffy fue dispersada alrededor de una misteriosa isla. Nuestra misión en One Piece Odyssey será colaborar con Luffy, Zoro, Sanji, Ussop, Nami, Chopper, Robin, Franky y Brook para volver a zarpar al mar con el Thousand Sunny.

¿Cuándo saldrá One Piece Odyssey y en qué consolas o plataformas estará disponible?

Motoi Sakuraba, conocida por participar en las franquicias Dark Souls y Tales of, será la encargada de componer la musica de One Piece Odyssey.

El nuevo tráiler de One Piece Odyssey no solo ha mostrado un poco de la nueva aventura de los sombrero de paja, ya que justo en el cierre se puede apreciar cuando saldrá y en que plataformas estará disponible. One Piece Odyssey llegará en algún momento del 2022 para PlayStation 4, PS5, Xbox Series S|X y PC vía Steam.

Fuente: canal oficial de Bandai Namco Latinoamérica en YouTube