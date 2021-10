Esta semana, los fanáticos de SNK han estado esperando un anuncio de The King of Fighters XV. Afortunadamente, el tráiler de este miércoles —que fue revelado durante el State of Play— ha estado cargado de buenas noticias. Una de estas noticias fue la presentación de Dolores, uno de los personajes que debutan en The King of Fighters XV.

La primera aparición de Dolores fue en el trailer de la historia de The King of Fighters XV.

La otra noticia de The King of Fighters XV que compartió SNK tomó por sorpresa a la comunidad de fanáticos de los juegos de pelea. Esto debido a que la próxima entrega de la franquicia insignia de juegos de lucha de la compañía de Osaka tendrá un periodo de beta abierta en el mes de noviembre.

¿Cuándo y a qué hora sale la beta abierta de KOF XV en Colombia, México, Perú y otros países de Latinoamérica?

Muchos jugadores de Colombia, Perú, México y otros países de Latinoamérica deseaban que SNK compartiera una beta abierta de The King of Fighters (KOF) XV desde el anuncio de la demo de TGS 2021.

Los fanáticos de los juegos de pelea que se pregunten cuándo y a qué hora sale la beta abierta de KOF XV,no tienen que preocuparse. Esto debido a que en GamerFocus les diremos los horarios, en los cuales estará disponible la beta de KOF XV en Colombia, México, Perú y otros países de Latinoamérica. La beta abierta de The King of Fighters (KOF) XV estará disponible a partir del viernes 19 de noviembre a las 9:00 pm en Colombia, Perú y México. Los jugadores de Chile y Argentina podrán descargar la beta abierta de KOF XV desde las 11:00 pm. El periodo de prueba terminará el lunes 22 de noviembre a las 8:00 pm en Colombia, México y Perú; y a las 10:00 pm hora de Chile y Argentina.

¿Qué personajes se podrán seleccionar en la beta abierta de KOF XV?

La beta abierta de The King of Fighters XV, además de permitir jugar con ocho jugadores, le permitirá a los jugadores probar el ‘netcode’ del tipo ‘rollback’ que tendrá el nuevo juego de lucha de SNK.

Personajes disponibles en la beta abierta de KOF XV:

¿Qué modos de juego estarán disponibles en la beta abierta de KOF XV?

Las personas que participen en la beta abierta de KOF XV podrán acceder a varios modos de juego como enfrentamientos casuales (‘casual match’), salas de juego en línea (‘online rooms’) y el modo entrenamiento (‘training mode’). Estos estarán disponibles desde el 19 hasta el 22 de noviembre en la noche.

¿En qué plataformas estará disponible la beta abierta de KOF XV?

La beta abierta de The King of Fighters XV estará disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5.

¿Otros personajes de KOF XV que han sido revelados hasta el momento?

Durante el 2020 y 2021, la desarrolladora japonesa SNK ha revelado los personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. Es así que nosotros hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

Índice de contenidos sobre la franquicia The King of Fighters en GamerFocus

En GamerFocus tenemos un cariño especial por los juegos de pelea. Es así que tenemos una amplia variedad de artículos relevantes, para los fanáticos de la franquicia insignia de juegos de pelea de Shin Nihon Kikaku.

Fuente: canal oficial de PlayStation en YouTube