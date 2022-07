Hace poco conocimos qué juegos llegarán en julio del 2022 para los suscriptores de PlayStation Plus. Ahora, gracias a una entrada escrita por Grace Chen en el blog oficial de PlayStation se ha conocido una nueva campaña de fidelización para los suscriptores de PlayStation Plus. Esta nueva campaña se llamará PlayStation Stars y permitirá que los usuarios de Plus obtengan recompensas por conseguir trofeos o participar en eventos y desafíos. Así que es momento de conocer cómo funciona, qué recompensas tendrá y cuándo sale PlayStation Stars en Latam

¿Cuáles son y cómo se obtendrán las recompensas de PlayStation Stars?

Días antes del primer anuncio de PlayStation Stars, conocimos que los juegos de PS1 en el nuevo PlayStation Plus incluirán trofeos.

Es normal que con el anuncio de la llegada de PlayStation Stars, los suscriptores de Plus se pregunten cuáles son y cómo se obtendrán las recompensas de PlayStation Stars. Afortunadamente, parte de esa pregunta ha sido contestada por Grace Chen en una entrevistada hecha por The Washington Post.

En esta entrevista Chen comentó, que algunas de las recompensas que obtendrán los miembros de PlayStation Stars serán «coleccionables digitales» y otras formas de entretenimiento. Además, Chen agregó que ninguno de estos «coleccionables digitales» será NFT o tendrá algo que ver con la tecnología ‘blockchain’.

¿Cómo funciona PlayStation Stars?

Los suscriptores de PS+ ganarán puntos adicionales para gastar en la tienda en línea de PlayStation (PS Store).

Los miembros de PlayStation Stars podrán canjear juegos, contenido descargable (DLC), coleccionables y más en el futuro.

PlayStation Stars tendrá una campaña mensual (Check-in Campaing).

El primer usuario de cada región de PlayStation Stars en conseguir el trofeo platino de un juego que participe en el programa recibirá una recompensa especial.

¿Estará disponible PlayStation Stars para los usuarios de Plus de Colombia y Latinoamérica?

Si les ha interesado PlayStation Stars, les recomendamos conocer los precios, beneficios y toda la información de los tres niveles de suscripción de Plus.

Para aquellos que estén ansiosos por conocer cuándo estará disponible PlayStation Stars para los usuarios de Plus de Colombia y Latinoamérica, les contamos que Grace Chen ha dicho que este programa de fidelización llegará en algún momento del 2022. Más información sobre PlayStation Stars será compartida en los meses que vienen.

¿Cuándo sale PlayStation Stars?

Ahora que conocen algunas de las recompensas que estarán disponibles en Play]Station Stars, lo más normal es preguntarse cuándo estará disponible este programa en Colombia y el resto de Latinoamérica. No obstante, Grace Chen no confirmo las zonas donde estará o no estará disponible este programa de fidelización. Así que por el momento es normal pensar, por lo menos hasta tener nueva información, que PlayStation Star estará disponible en Colombia y Latinoamérica en el momento de su lanzamiento en algún momento del 2022.

