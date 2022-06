Hace una semana, conocimos los avances de Capcom para llevar Resident Evil Village a computadores Mac con Apple Silicon. Esa misma semana, Capcom reveló —por medio de un tráiler— cuando sale y como se ve el ‘remake’ de Resident Evil 4. Ahora, durante la presentación de Capcom (junio 2022), fue revelada nueva información sobre cuando sale o estará disponible el contenido DLC de Resident Evil Village y la actualización de invierno.

Tráiler del DLC de Resident Evil Village, en japonés, protagonizado por Rosemary (Rose) Winters.

¿Cuándo sale el DLC de Resident Evil Village protagonizado por Rose?

Ahora que conocemos de que tratará el DLC Shadows of Rose de Resident Evil Village protagonizado por Rose, la hija de Ethan Winters, la pregunta es ¿cuándo sale este contenido descargable?

El tráiler de Shadows of Rose el DLC que expande la historia de Resident Evil Village, reveló que este contenido junto con otro se llama actualización de invierno y sale el viernes 28 de octubre del 2022 para PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X y PC vía Steam. El tráiler de la actualización de invierno de Resident Evil Village revelo que el DLC Shadow of Rose no llegará solo, ya que el 28 de octubre estará disponible Resident Evil RE:Verse junto a nuevos mapas y personajes para el modo Mercenarios. Los nuevos personajes que llegarán al modo Mercenarios de Resident Evil Village son Chris Redfield, Karl Heisenberg y Lady Dimitrescu.

El DLC Shadows of Rose que llegará el 28 de octubre, a diferencia del modo principal de Resident Evil Village, solo se podrá jugar en tercera persona. Este tipo de camara se podrá usar desde el 28 de octubre tanto en el modo historia del juego, protagonizado por Ethan Winters, como el DLC Shadows of Rose. Aquellos que no posean el juego base, podrán comprar Resident Evil Village: Gold Edition. Este paquete incluirá el juego base y el DLC de la actualización de invierno de Resident Evil Village que saldrá el 28 de octubre.

¿Quién es Rosemary (Rose) Winters?

Rosemary «Rose» Winters nació en 2020 mientras sus padres, Ethan y Mia Winters, se encontraban bajo la protección de la BSAA. Estos hechos ocurren entre el final de Resident Evil 7 y el inicio de Village. Desde que Rose nació, varias cosas tomaron giros oscuros. Mia fue secuestrada por Miranda, la cual quería a Rose para recuperar a su hija fallecida llamada Eva. Ahora 16 años después de los hechos ocurridos Europa del Este Rosemary Winter protagonizará su propia historia en el DLC de Resident Evil Village llamado Shadows of Rose que estará incluido en la actualización de invierno. Si desean conocer a fondo quién es Ethan Winter, el padre de la protagonista del DLC de Resident Evil Village llamado Shadows of Rose, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: canal de Capcom en YouTube