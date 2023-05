One Piece Odyssey: conoce cuándo sale el DLC Reunion of Memories

Bandai Namco ha anunciado la fecha de lanzamiento del primer DLC de One Piece Odyssey, el cual se llama Reunion of Memories. Así que, si se preguntan, cuándo sale o cual es la fecha de estreno de Reunion of Memories, les contamos que el primer DLC de One Piece Odyssey saldrá antes determinar el mes de mayo.

El nuevo tráiler de One Piece Odyssey, si bien cuenta con ‘spoilers’ de la campaña principal, no nos muestra ninguna de las batallas relevantes que tendremos que afrontar cuando salga Reunion of Memories.

¿Cuándo sale Reunion of Memories, el primer DLC de One Piece Odyssey?

En Steam, los jugadores podrán acceder al DLC de One Piece Odyssey desde el 24 de mayo de 2023. No obstante, la fecha de lanzamiento para el resto de plataformas de Reunion of Memories, primer DLC de One Piece Odyssey, es el jueves 25 de mayo de 2023.

El tráiler de Reunion of Memories comienza estableciendo que Luffy y la tripulación de los piratas del sombrero de paja están de nuevo sujetos a navegar en los mundos de memoria debido a una joven vestida de negro que luce igual a Lim. El adelanto revela la presencia en el DLC de personajes como Enel, Cocodrile, Perona y Mihawk.

En nuestra reseña de One Piece Odyssey dijimos que este juego no solo entiende a los personajes de la obra de Eiichiro Oda, sino que también nos propone una historia que nos lleva a revivir grandes momentos que han impactado a los fanáticos de One Piece a través de los 25 años de vida del ‘manga’ con una jugabilidad que optó por alejarse de los juegos de acción (musou) o de pelea (battle arena) a los que Bandai Namco nos tenía acostumbrados. No obstante, la ejecución no fue perfecta.

Fuente: comunicado de prensa oficial de Bandai Namco Latinoamérica