SNK ha anunciado cuándo sale o inicia la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF)

A mitad del año 2021, SNK reveló que el ‘manga’ The King of Fighters Gaiden, protagonizado por Shingo Yabuki e ilustrado por Azuma Kyotarou —el mismo ‘mangaka’ de The King of Fighters: A New Beginning— seria publicado en las páginas de la revista Shonen Sirus. Desde ese momento muchos fanáticos de SNK empezaron a especular que sería posible ver a Shingo Yabuki en The King of Fighters XV (KOF). La llegada de esta noticia fue hace cuatro meses, durante EVO 2022. En este evento SNK reveló que Shingo Yabuki y Kim Kaphwan serán los primeros personajes de la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF). Ahora SNK ha revelado, con un nuevo tráiler, cuándo sale o inicia la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF).

¿Cuándo sale o inicia la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF)?

El tráiler que revela cuándo sale o inicia la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF), además de revelar cuándo sale Shingo Yabuki, revela noticias sobre la beta abierta del ‘crossplay’.

El tráiler revela, además de cuando sale o inicia la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF), que será lo primero que los jugadores podrán probar de este segundo año de contenidos que SNK tiene para su juego de pelea insignia. Así que si se preguntan cuándo inicia la temporada 2 de KOF XV, les contamos que en enero de 2023 llegará el primer ajuste de personajes.

¿Cuándo sale o llega Shingo Yabuki y Kim Kaphwan a The King of Fighters XV (KOF)?

Shingo Yabuki será el primer personaje de la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF).

La última vez que Shingo Yabuki participó en un juego de la línea oficial de la franquicia KOF fue en el título The King of Fighters XI, el cual fue estrenado en la placa arcade Atomiswave de Sega en el año 2006. Así que después de 16 años Shingo Yabuki, el discípulo De Kyo Kusanagi, regresa como personaje a un juego de principal de la franquicia KOF en enero del 2023.

¿Cuándo llega o será implementado el ‘crossplay’ en KOF XV?

El adelanto que anunció el inicio de la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF), nos reveló que en algún momento del 2023 SNK llevará a cabo una prueba abierta del ‘crossplay’. El ‘crossplay’ o juego cruzado para KOF XV estará disponible para todas las versiones del juego, incluidas las de Steam y Epic Games Store.

En enero del 2023 llegará la actualización que implementa el ‘rollback’ en Samurai Shodown del 2019.

Por último, el vídeo reveló que Kim Kaphwan —el segundo personaje de la temporada 2 de KOF XV— llegará a la nueva temporada del juego de SNK durante el primer trimestre del 2023. Desafortunadamente, el tráiler de KOF XV no reveló cambios ni cómo pelearán Shingo Yabuki y Kim Kaphwan en The King of Fighters XV. Así que esperamos que en enero SNK revele cuándo sale Kim Kaphwan y cuándo será la fecha de la beta abierta del ‘crossplay’ en KOF XV.

