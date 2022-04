No More Heroes 3 llegará a PlayStation 4, PS5, Xbox Series y PC

Hace siete meses, Grasshopper Manufacture estreno No More Heroes 3 en Nintendo Switch. Sin embargo, aunque no era un secreto, desconocíamos si la tercera entrega numerada de las aventuras del asesino ‘otaku’ Travis Touchdown llegaría a PC como los primeros dos juegos. Ahora, XSEED Games ha publicado en su cuenta oficial en Twitter como serán las ediciones físicas de No More Heroes 3 para PlayStation 4, PS5 y Xbox Series X.

Our favorite otaku assassin returns! Travis Touchdown has been forced out of retirement to defend not only Santa Destroy, but Earth itself! Bring on the beam katana and take on Travis' toughest challenge yet in #NoMoreHeroes3, coming this fall to PS4, PS5, Xbox, and PC! pic.twitter.com/kdEJnonUd5 — XSEED Games (@XSEEDGames) April 15, 2022 Esta versión vendrá con una banda sonora, una placa de Santa Destroyy un libro del que desconocemos su contenido al momento de escribir esta nota.

¿De qué trata la Historia de No More Heroes 3 (NMH 3)?

Aquí, les contamos un poco de que trata la historia de No More Heroes 3 (NMH 3).

La historia de No More Heroes 3 inicia ocho años antes de los hechos del primer videojuego cuando un niño llamado Damon Riccitiello tiene un encuentro con un extraterrestre llamado FU. Durante el tiempo en que Damon ayuda a FU a regresar a su planeta, Damon y FU se hacen «los mejores amigos». 20 años después del encuentro de FU y Damon, nueve desde el final de No More Heroes 2: Desperate Struggle y dos desde la aventura de Badman y Travis en Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition, FU regresa a la tierra a encontrarse con su Damon. Pero esta vez FU no ha llegado solo y tampoco con buenas intenciones.

Cuáles son los enemigos de Travis Touchdown en No More Heroes 3 (NMH 3):

Estos son los enemigos que tendrá que enfrentar Travis «el asesino ‘otaku’» Touchdown en No More Heroes 3.

Jess Baptiste VI , mejor conocido como FU, es interpretado por Noshir Dalal (Sekiro en Sekiro: Shadows Die Twice ). FU es un príncipe alienígena y líder de los superhéroes galácticos. Adicionalmente, FU es el No. 1 en la clasificación de heroes galácticos.

¿Cómo entender y ponerse al día con la historia de No More Heroes 3 (NMH 3)?

Para conocer la «curiosa» explicación de Silvia, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

En GamerFocus hemos reseñado las tres entregas de la franquicia No More Heroes. Entonces para estar listos para la llegada de No More Heroes 3, antes del próximo 27 de agosto, les compartimos las reseñas de los juegos de la franquicia insignia del director japonés SUDA 51.

¿Cuándo sale No More Heroes 3 en PC, PlayStation 4, PS5 y Xbox Series?

Con el anuncio de XSEED Games es normal que nos preguntemos cuándo sale No More Heroes 3 en PC, PlayStation 4, PS5 y Xbox Series. Sin embargo, la distribuidora y la desarrolladora no han anunciado cuando sale No More Heroes 3 en PC y consolas de actual y pasada generación. No obstante, no creemos que demoren mucho en anunciar el estreno de este juego en PS4, PS5 y Xbox Series.

