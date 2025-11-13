Let it Die: Inferno, nuevo tráiler de la historia, confirma la presencia del juego en G-Star 2025

Supertrick Games, el estudio detrás del desarrollo de Let it Die: Inferno ha revelado un nuevo adelanto que confirma la presencia del título en la Global Game Exhibition (G-Star) 2025.

¿Cuándo sale o es la fecha de lanzamiento de Let it Die: Inferno?

En este juego, donde los jugadores y los enemigos chocan dentro del Hell Gate, también hay un modo para luchar exclusivamente con otros jugadores.

Let it Die: Inferno es un juego de acción y supervivencia roguelite en el que los jugadores participan en caóticas batallas contra monstruos grotescos, facciones enemigas e incluso otros jugadores. Adicionalmente, según el nuevo adelanto Let it Die: Inferno llegará a PlayStation 5 y PC vía Steam el miércoles 3 de diciembre de 2025.

Supertrick Games describe Let it Die: Inferno de la siguiente manera:

En esta nueva entrega, la humanidad acababa de recuperarse de un cataclismo sin precedentes conocido como «Earth Rage». Cuando, de repente, apareció un enorme abismo, lo suficientemente grande como para tragarse una ciudad entera. Entonces, alguien empezó a llamar al agujero «Hell Gate». Pero, en las profundidades, se encuentra el «Eye of the Reaper», un poderoso cristal que contiene la energía para gobernar el mundo. Los jugadores deberán explorar, sobrevivir y extraer del Inferno este cristal, donde la disposición de los escenarios y la ubicación de los objetos varían en cada partida

Fuente: cuenta oficial de Let it Die: Inferno en YouTube