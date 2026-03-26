Stalker 2: Heart of Chornobyl, Cost of Hope es el nuevo DLC del juego llegará antes de terminar el 2026

El estudio ucraniano GSC Game World ha confirmado oficialmente —durante el Xbox Partner Preview de marzo de 2026— el lanzamiento de «Cost of Hope», el próximo contenido descargable (DLC) para Stalker 2: Heart of Chornobyl. Esta expansión está programada para publicarse durante el tercer trimestre del 2026 y funcionará como el capítulo central de una proyectada «segunda trilogía» de historias dentro de la Zona.

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¿Qué sabemos de Cost of Hope, el próximo DLC de Stalker 2: Heart of Chornobyl?

En Cost of Hope los jugadores de Stalker 2: Heart of Chornobyl encontrarán dos áreas geográficas inéditas. La primera es la Planta Nuclear de Chornobyl, una localización icónica dentro de la franquicia que ahora permitirá una navegación profunda tras años de cierre en el canon de la historia del juego. La segunda región es el Bosque de Hierro, caracterizado por un diseño de mapas intrincado y no lineal.

Cabe resaltar que, Cost of Hope forma parte de un arco argumental amplio. Ya que, GSC Game World ha detallado que tras el estreno de este DLC se espera la revelación de un tercer segmento que completará este ciclo de historias. Adicionalmente, el DLC de Stalker 2: Heart of Chornobyl que llegará en el 2026 añadirá armas y piezas de equipo diseñadas para enfrentar nuevas variantes de mutantes y anomalías. Además, cada región contará con su propio hub o base de operaciones, misiones principales y actividades secundarias. Finalmente, el estudio estima que el DLC aportará decenas de horas de juego adicionales, cosa que en ningún momento dudamos.

En nuestra reseña de Stalker 2: Heart of Chornobyl dijimos que este es un juego que nos regresa al pasado. Esto para bien o para mal es uno de los mayores atractivos del juego de GSC Game World. Stalker 2 sumerge al jugador en una misteriosa historia ambientada en un mundo oscuro. Este, además de enigmático, está lleno de paisajes lúgubres y espacios donde la tranquilidad de la vegetación y lo impredecible del clima contrastan para crear una atmósfera de peligro constante. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: GSC Game World







